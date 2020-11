Volební den už začal v New Yorku, New Jersey nebo Virginii

Člen volební komise v osadě Dixville Notch ve státě New Hampshire zapisuje místní výsledek prezidentských voleb na snímku pořízeným po půlnoci 3. listopadu 2020. Všech pět platných hlasů zde získal Joe Biden.

Člen volební komise v osadě Dixville Notch ve státě New Hampshire zapisuje místní výsledek prezidentských voleb na snímku pořízeným po půlnoci 3. listopadu 2020. Všech pět platných hlasů zde získal Joe Biden. ČTK/AP/Scott Eisen

Washington - Ve Spojených státech už se naplno rozběhl poslední den hlasování v letošních volbách. S úderem šesté hodiny místního času se otevřely volební místnosti v několika východních státech včetně New Yorku nebo New Jersey. V částech USA se bude hlasovat ještě několik hodin po půlnoci SEČ, výsledky z nejostřeji sledovaných států začnou podle agentury Reuters přicházet po 19:00 východoamerického času (01:00 SEČ).

Dnešní hlasování odstartovalo v severovýchodních státech jako jsou New Hampshire a Vermont, v šest ráno se podle zpravodajského webu BBC přidalo dalších sedm států: Connecticut, Indidana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York a Virginie. V některých klíčových státech včetně Pensylvánie a Floridy se volební místnosti otvírají o hodinu později, v nejlidnatější části USA Kalifornii mohou voliči chodit k hlasovacím zařízením od 16:00 SEČ.

Američané dnes rozhodují o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech prezidentem, ale také o rozložení sil v Kongresu. Podle průzkumů a volebních modelů má větší šanci na ovládnutí Washingtonu Demokratická strana. Čeká se, že udrží kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, a pokud se její kandidát Joe Biden dostane do Bílého domu, bude jí stačit čistý zisk tří křesel na převzetí Senátu od republikánů.

V důsledku epidemie covidu-19, která má v USA už více než 231.000 obětí, Američané v rekordních počtech hlasovali na dálku nebo v hlasovacích místnostech otevřených před hlavním termínem voleb. Tyto možnosti využilo zhruba 100 milionů z přibližně 250 milionů právoplatných voličů, což vyvolává spekulace o mimořádně vysoké účasti.

Hojně se také spekuluje o nezvykle dlouhém čekání na vítěze v souboji o Bílý dům. Sčítání hlasů a odhad konečných výsledků komplikuje právě příval volebních lístků odevzdaných na dálku. Je pravděpodobné, že uznání porážky ze strany Bidena či prezidenta USA Donalda Trumpa během volební noci nepřijde.