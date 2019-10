Volby v příštím roce by měly stát 807 milionů, víc než letos

Praha - Na volby v příštím roce by mělo jít ze státního rozpočtu 807 milionů korun. Je to o 116 milionu korun víc, než má jít z rozpočtu letos. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok. V příštím roce se uskuteční krajské volby a volby do třetiny Senátu. Během roku také občané vybírají obecní zastupitele v několika desítkách obcí, kde se zastupitelstva rozpadla.

Celkové výdaje na volby a příspěvky politickým stranám mají v příštím roce klesnout proti letošku o tři miliony na 1,397 miliardy korun. Politické strany a hnutí by měly obdržet na příspěvku od státu 590 milionů korun.

Rozpočet pro příští rok nepočítá s příspěvkem na úhradu nákladů stranám za volební kampaně. Pro letošní rok počítá státní rozpočet na tyto účely s částkou 126 milionů. V loňském roce, kdy občané volili hlavu státu, třetinu senátorů a také obecní zastupitele, si volby vyžádaly z rozpočtu 1,171 miliardy korun.

Ministerstvo financí loni poprvé vyplatilo pěti stranám a hnutím příspěvek na činnost jejich politických institutů. Celkem šlo o 34,7 milionu korun. Předmětem politického institutu by měla být výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost, a to například v rozvoji demokracie, právního státu, ale také občanské společnosti, v podpoře aktivní účasti občanů na veřejném životě i ve zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse. Příspěvek na činnost institutů odpovídá deseti procentům příspěvku na činnost pro danou stranu.

Výdaje na volby ze státního rozpočtu:

2020: 806,956 mil. Kč

2019: 690,556 mil. Kč

2018: 1170,8 mil. Kč

2017: 552,790 mil. Kč

2016: 532,334 mil. Kč

2015: 12,511 mil. Kč

Zdroj: návrh státního rozpočtu na příští rok.

