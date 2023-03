Volby v Černé Hoře určí politickou budoucnost dlouholetého lídra Djukanoviče

Podgorica - Černohorci v nedělním druhém kole prezidentských voleb rozhodnou o politické budoucnosti současné hlavy státu Mila Djukanoviče, který v různých funkcích stojí v čele malé balkánské země přes tři desítky let. Reálné šance na vítězství má tentokrát jeho vyzyvatel, ekonom se západním vzděláním Jakov Milatović.

V prvním kole z 19. března získal 61letý Djukanović 35 procent hlasů. Druhý skončil s 29 procenty Milatović, kterého ovšem záhy po hlasování přímo či nepřímo podpořili třetí a čtvrtý kandidát v pořadí - prosrbský a proruský Andrija Mandić a centristický bývalý šéf parlamentu Aleksa Bečić. Matematicky tak může Milatović pro duel s Djukanovičem počítat s podporou přibližně 60 procent voličů.

Djukanović je hlavním architektem obnovy černohorské nezávislosti v roce 2006, jakož i vstupu země do NATO o 11 let později. Jeho tři dekády trvající politická hegemonie v Černé Hoře, poznamenaná korupčními skandály, nepotismem a porušováním demokratických standardů, skončila po parlamentních volbách v roce 2020, v nichž většinově prosrbská nesourodá koalice poslala jeho Demokratickou stranu socialistů (DPS) do opozice. DPS od té doby utrpěla několik volebních neúspěchů na regionální úrovni, včetně metropole Podgorice.

Šestatřicetiletý Milatović je de facto politickým nováčkem. Na politické kolbiště vstoupil před třemi lety, když se po vítězství opozice stal ministrem hospodářství ve vládě premiéra Zdravka Krivokapiče. Prezidentskou kandidaturu navíc ohlásil jen několik týdnů před volbami v reakci na rozhodnutí černohorských úřadů, které kvůli dvojímu občanství vyřadily z volebního klání šéfa jeho proevropské strany Evropa teď Milojka Spajiče.

Ekonom Milatović se vzdělával mimo jiné ve Spojených státech a má magisterský titul z britské Oxfordské univerzity, pracoval v německé Deutsche bank a Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD). Během jeho vládního angažmá mu kritici vyčítali populismus, když v rámci daňové reformy zrušil povinné příspěvky zdravotního pojištění. Významně tím vzrostla průměrná mzda, zdravotnictví se však potýká s vysokými deficity. Rozpočtové problémy může podle kritiků způsobit také jím prosazené výrazné zvýšení důchodů.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu podpořil Milatović stanoviska NATO a jeho deklarovaným cílem je urychlení přístupových jednání s Evropskou unií, která v posledních letech stagnují. Zároveň je Milatović stoupencem zlepšení vztahů se Srbskem, s nímž Černá Hora do roku 2006 tvořila jeden stát. Djukanović oproti tomu varuje před "velkosrbským nacionalismem" v nejvyšších patrech srbské politiky a odmítá jakékoliv zásahy Bělehradu do vnitřních záležitostí Černé Hory.

V hlasování se rozhodne nejen o politické budoucnosti Djukanoviče, ale také jeho strany DPS, která bude v parlamentních volbách plánovaných na 11. června usilovat o návrat k moci. Podle analytiků se jí to stěží může podařit, pokud její lídr v neděli neobhájí prezidentský mandát.