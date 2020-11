Volba předsedy ČOV se znovu odkládá, na neurčito

Praha - Volba předsedy Českého olympijského výboru se kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru znovu odkládá. Výkonný výbor ČOV dnes rozhodl o přeložení pléna z náhradního termínu 10. listopadu na neurčito. Původně se měli předseda, místopředsedové a další členové výkonného výboru volit 8. října, ale tehdy z toho sešlo rovněž kvůli špatné epidemiologické situaci v Česku.

Od té doby vláda zavedla ještě přísnější opatření, která znemožňují konání pléna, i když bylo naplánované do velkorysých prostor pražské haly O2 Universum. "Hledali jsme všechny možnosti, ale protože došlo k prodloužení krizových opatření vlády do 20. listopadu a do dnešního dne jsme neobdrželi od Ministerstva zdravotnictví České republiky odpověď na žádost ohledně udělení výjimky, nemohl výkonný výbor rozhodnout jinak, než plánované zasedání volebního pléna ČOV opět odložit," uvedl předseda Jiří Kejval v tiskové zprávě.

Kejval měl obhajovat svůj post proti Filipu Neusserovi, kterého nominoval svaz pozemního hokeje. Ten sám vyzval výkonný výbor k odložení pléna. "Byl by to špatný signál veřejnosti, schůzovat, když platí mimořádný stav a neproběhla řada zásadnějších setkání. Přestože cítím podporu řady volitelů, nechci hazardovat s důvěrou veřejnosti, ale ani se zdravím těch, kteří by se voleb účastnili. Hlavní je, že se český sport pomalu rozbíhá, to je nyní priorita," uvedl Neusser.

Před prvním termínem pléna se vymezil vůči současnému předsedovi, jemuž vyčítá autoritativní řízení výboru a malou koncepční podporu svazů ze strany současného vedení ČOV. Proti Kejvalovi ostře vystoupili i předseda České unie sportu Miroslav Jansta a člen výkonného výboru ČOV Karel Bauer. Oba rovněž poukazují na údajné negativní charakterové vlastnosti současného předsedy. Bauer nepovažuje za přínosné projekty olympijského výboru pro veřejnost, jako jsou třeba olympijské parky.

Kejval, který řídí ČOV od roku 2012, projekty hájil a odmítl kritiku, že vládne českému olympismu autoritativně. Na volební duel si ale bude muset počkat. "Pevně věříme, že se situace zlepší a plénum se uskuteční do konce roku," poznamenal. ČOV plánuje další termín vyhlásit neprodleně po zrušení mimořádných epidemiologických opatření.

Odložení pléna nebude mít žádný vliv na fungování ČOV. Mandát současného vedení sice vypršel 26. října, ale byl mimořádně prodloužen na základě letos schváleného zákona, který to při aktuální situaci umožňuje.