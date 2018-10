Brno - V Brně nakonec vytvoří koalici druhá ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Novinářům to dnes řekli zástupci těchto stran, kteří mají dohromady 33 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Obejdou tak vítězné ANO, s nímž přitom už byly ODS, KDU-ČSL a ČSSD domluveny na koalici. Jednička ODS Markéta Vaňková řekla, že se strany dohodly na základě shody programů. Primátorkou bude Vaňková, která vystřídá Petra Vokřála (ANO). Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL). Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to označil za podraz, naopak šéf ODS Petr Fiala uvítal "koalici změny". Primátor Brna a jednička ANO Petr Vokřál označil vznik koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů za podraz. Vokřál uvedl, že je lidsky velmi zklamaný.

Ještě v pondělí večer přitom zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD po jednáních oznámili, že se dohodli na koalici. Podle Vaňkové se dnes však věci změnily. Důvody moc nechtěla komentovat, ale jedním z důvodů byly i reakce voličů ODS, kteří nelibě nesli dohodu ODS s ANO, které občanští demokraté v Brně v kampani kritizovali. Dalším důvodem může být to, že Piráti dříve odmítali obejít vítězné ANO, takže nebyla ani možnost složit bez ANO koalici, která by měla většinu mandátů. Nyní už ale Piráti takovou koalici neodmítají.

ODS bude mít pět radních, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Vaňková řekla, že je ráda, že bude mít Brno po 20 letech primátorku a k tomu právničku. Před dvaceti lety byla primátorkou za ODS bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká. Kromě Vaňkové jako primátory a Hladíka jako prvního náměstka by měli být dalšími náměstky Tomáš Koláčný z Pirátů a Oliver Pospíšil z ČSSD, posledním by měl být ještě někdo z ODS, o kom zatím strana povede debatu.

Podle Vaňkové se strany shodují v rezidentním parkování, bytové výstavbě, územním plánování, ale také podpoře seniorů. Podle Hladíka je to vhodná forma spolupráce. Lídr Pirátů Koláčný řekl, že je rád, že Piráti dostali šanci.

Vaňková donedávna říkala, že ANO obcházet nechce. "Vnímala jsem velký tlak našich voličů. Do včerejška to vypadalo, že jiná varianta koalice neexistuje. Ale to se změnilo. Teď už tu variantu máme a jsem přesvědčena, že je to nejlepší volba," řekla Vaňková.

Babiš označil dohodu ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD v Brně za "bezprecedentní podraz". Dnes se měla podepsat dohoda s ANO, kmotři se vracejí, uvedl premiér na dotaz ČTK. Zato předseda ODS Petr Fiala uvítal, že v Brně rychle vznikla "koalice změny" v čele s Vaňkovou. Bude skvělou primátorkou, míní Fiala. "ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili," dodal.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Vokřál označil vznik koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů za podraz. Řekl to dnes novinářům. Už byla domluvená koalice vítězného ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vokřál uvedl, že je lidsky velmi zklamaný. Myslel si, že širší koalice může Brno posunout dál. ANO by stačilo vytvořit koalici s ODS a měla by většinu v zastupitelstvu, nabídlo ale možnost vzniku širší koalice i s dalšími partnery.

ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD oznámili dohodu na vzniku koalice v pondělí večer. Dnes se ale situace obrátila a koalici oznámila ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, přičemž Vokřála má v primátorském křesle nahradit jednička ODS Markéta Vaňková. Koalice bude mít 33 mandátů z 55, v opozici skončí ANO a SPD.

Vokřála krok vyjednávacích partnerů překvapil. Řekl, že ANO by stačila koalice s ODS, kterou bylo možné vytvořit už v sobotu při jednáních po volbách. "Dohodli jsme se ale na širší platformě, která by respektovala i výsledky městských částí, aby i s nimi byla ta komunikace co nejjednodušší a abychom byli schopní co nejlépe pracovat," řekl Vokřál. Zmínil také, že ANO už v pondělí dostalo nabídku vytvořit koalici s KDU-ČSL a Piráty a obejít ODS. "My jsme to odmítli, protože pokud si s někým podám ruku, tak to neporuším," zdůraznil Vokřál.

Podle něj ODS podlehla mámení mít primátorku. "To je asi jediná věc, které rozumím," uvedl Vokřál. Překvapený byl z lidovců, se kterými nyní pracoval v koalici a nabízel jim možnost účasti i na nové koalici, přestože jejich hlasy k většině nepotřeboval. "Je to pro mě varování i s tím, že jsme s nimi nebyli schopni najít shodu ani na kraji po krajských volbách," připomněl Vokřál jednání před dvěma lety, po kterých ANO vytvořilo koalici raději s ČSSD a dalšími partnery než s KDU-ČSL, které požadovalo po vítězném ANO funkci hejtmana.

Vokřál uvedl, že ještě dnes jednal se zástupci KDU-ČSL a ČSSD a dnes měl podepsat dohodu o koalici s dalšími partnery v 16:00. Už na to ale nedošlo. "Je to pro nás lidské zklamání. My jsme chtěli koalici bez velkých opozičních problémů, lidovci dělali vše pro zlepšení své pozice. Ale i tak mě to nejvíce mrzí asi od ODS, protože kdybychom chtěli, mohli jsme udělat koalici s KDU-ČSL a s Piráty, ale slíbili jsme si s ODS, že to uděláme spolu," řekl Vokřál.

Doplnil, že není schopen se s takovým chováním charakterově smířit. "Já nepláču, nejsem politik a dokážu se uživit i jinak. Měli jsme ale nachystanou koalici a věřil jsem, že s ní můžeme Brno posunout dál," uvedl Vokřál.

