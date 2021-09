Vojtěch: Zrušit nošení roušek bude možné při proočkovanosti 75 procent

Praha - Zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje proti covidu-19 asi 75 procent populace, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu. V Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že nyní má dokončené očkování proti koronaviru v celé zemi asi 54 procent lidí. Podle prezidenta České lékařské komory se dosáhne kolektivní imunity, až očkovanost dosáhne 85 až 90 procent.

"Ta opatření můžeme zrušit za předpokladu vyšší proočkovanosti, to je to sdělení, které dnes máme. I v kampani říkáme 'pojďme to dotáhnout aspoň na 75 procent pročkovanosti a pak se můžeme bavit stejně jako v ostatních zemích o zrušení těch opatření'," řekl Vojtěch. Podle něj by se to mohlo týkat uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Na těch se nyní například omezuje kapacita, mají se dodržovat rozestupy a předkládat testy na covid-19 nebo jiné potvrzení o bezinfekčnosti.

S dosažením kolektivní imunity počítalo ministerstvo zdravotnictví původně do konce srpna. Původní cíl byl 70 procent očkovaných, kvůli nakažlivější mutaci delta (původně indické) se ale podle ministra navýšil na 75 procent. "Já myslím, že to je reálné během podzimu," řekl. Podle něj jde o to, aby se lidi podařilo o nutnosti očkování přesvědčit. O povinném očkování se nyní neuvažuje, dodal ministr.

Kubek v dosažení 75 procent očkované populace do konce podzimu nevěří. Tento cíl je podle něj navíc nedostatečný. "Původní varianta měla reprodukční číslo takové, že kolektivní imunita se odhadovala při 70 procentech. Ta mutace delta vyžaduje 85 až 90 procent lidí, kteří jsou očkovaní nebo nemoc prodělali," uvedl. "Já si tedy myslím, že nemáme šanci té kolektivní imunity letošní sezonu dosáhnout, ale musíme se snažit, aby co nejvíc lidí bylo naočkováno a co nejvíc lidí šlo na posilující (třetí) dávku, aby dopady vlny, která se rozjíždí v současnosti, byly co nejnižší," řekl. S předsedou sněmovního zdravotnického výboru Vlastimilem Válkem (TOP 09) se shodl na tom, že zájem o očkování klesá a motivace nyní moc nezabírá.

Testy v sobotu potvrdily 205 nových případů onemocnění covid-19 v zemi, což je nejvyšší denní nárůst za víkendový den od konce května. Reprodukční číslo se 11. den v řadě drží nad hodnotou jedna, což znamená, že epidemie zrychluje. Plně naočkovaných je 5,777.999 lidí, tedy přibližně 54 procent celkové populace České republiky.

Vojtěch: Očkovací centra v obchodních domech budou fungovat minimálně do října

Očkovací centra v obchodních domech, kde se proti covidu očkuje bez objednání termínu či předchozí registrace, budou podle Vojtěcha fungovat minimálně do října. Ministr to řekl v Otázkách Václava Moravce. Prezident České lékařské komory Milan Kubek v diskusi apeloval na větší využívání mobilních očkovacích týmů, které by nabízely možnost očkování i v těch nejmenších obcích.

Vojtěch dnes uvedl, že s provozovateli očkovacích center bez objednání, které je kromě některých obchodních domů k dispozici například také na Hlavním nádraží v Praze, je v kontaktu. "Hovořili jsme o tom, že bychom chtěli tato místa prodloužit alespoň do října," řekl ministr. Uvedl, že předpokládá, že v těchto centrech bude také možnost nechat si aplikovat plánovanou třetí dávku očkování.

Postupné zavírání velkokapacitních center například ve sportovních a kulturních halách je podle něj v souladu s plánovanou strategií, která počítá s tím, že očkování se postupně významně přesune na očkovací místa u nemocnic a na praktické lékaře. Od začátku října budou mít praktičtí doktoři zajištěnou distribuci i vakcíny společnosti Pfizer, uvedl dnes Vojtěch. "U ostatních vakcín už to tak je, včetně vakcíny od firmy Moderna," dodal ministr.

Kubek uvedl, že je potřeba, aby se očkování dostalo ke všem lidem, hlavně starším, kteří bydlí v odlehlých koutech země a mají omezenou možnost se dopravit do nejbližšího města. "Poslat auto, které objede každou nepatrnou vesničku. Když ten člověk nemusí pro to očkování nic dělat, tak je to nejsnazší cesta, aby se nechal naočkovat," podotkl. Vojtěch na to reagoval tím, že je v republice asi 40 mobilních očkovacích týmů, podle něj tak není pravda, že se takové výjezdy neuskutečňují.

Vakcínu proti koronaviru mohou nyní lidé podle informací ministerstva zdravotnictví dostat na více než 300 místech. Zhruba pětina z nich je v Praze, kam za očkováním přijíždí i lidé z jiných krajů, zejména ze středních Čech. V hlavním městě by měla v září ukončit provoz obě velká očkovací centra v hale O2 universum i v Kongresovém centru na Vyšehradě. Už ke konci srpna se přestalo očkovat na výstavišti v Brně.