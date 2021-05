Vojtěch: V neděli se rozhodne, zda se 1. 6. otevře očkování pro celou skupinu 16+

Praha - V neděli by se mělo rozhodnout, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Novinářům ve Sněmovně to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud se očekávalo, že se budou od začátku června registrovat všichni lidé starší 16 let.

"Bavíme se o tom a čekáme, jak proběhne odbavování těch, kteří jsou takzvaně před závorou. Budeme mít přesnější informace v neděli," uvedl Vojtěch. O tom, že by se znovu otevřela registrace pro užší skupinu, se jedná kvůli tomu, že poměrně velký počet lidí stále čeká na dávku vakcíny.

"Je to dáno tím, že nabíhají druhé dávky. Dostáváme nějaké dodávky, lidé chodí na druhé dávky a prvoočkovaní možná musí chvíli čekat. Proto to musíme naplánovat tak, abychom systém třeba ze dne na den nezahltili a lidé čekající na druhé dávky byli doočkováni. Vyhodnotíme to podle aktuálních čísel v neděli," dodal ministr.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. V nejstarších skupinách nad 70 let je očkováno či registrováno 86 procent z věkové skupiny, osmdesátníci se očkují od poloviny ledna a sedmdesátníci od začátku března.

S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. V neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let, vakcínu dostalo nebo se registrovalo zhruba 35 procent, od úterní noci se hlásili lidé ve věku 30 až 34 let, těch je dosud registrovaná necelá čtvrtina.

Zdravotníci dosud podali podle údajů ministerstva od loňského začátku vakcinace ke čtvrtku zhruba 5,033 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Dokončené očkování mělo 1,37 milionu lidí, protože pro plnou vakcinaci jsou u většiny podávaných látek potřebné dvě dávky. Osm z deseti podaných dávek připadá na vakcínu od firem Pfizer a BioNTech.