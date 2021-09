Vojtěch: Reforma orgánů veřejného zdraví musí být prioritou příští vlády

Praha - Reforma orgánů veřejného zdraví musí být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) i prioritou příští vlády. Je třeba, aby vznikla nová instituce po vzoru německého Institutu Roberta Kocha a posílení financování. Řekl to dnes na zahájení odborné konference Zdravotnictví 2022. Připomněl také, že už letos budou náklady na zdravotnictví přes deset procent HDP, v roce 2017 byly 7,5 procenta. Premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil, že z evropských fondů půjde do zdravotnictví v příštích letech 50 miliard korun, zejména na investice.

V Česku se ochranou veřejného zdraví zabývá Státní zdravotní ústav (SZÚ), náměstek ministra ve funkci hlavního hygienika a krajské hygienické stanice. Do popředí zájmu se podle Vojtěcha tyto instituce dostaly v době epidemie covidu-19.

"Kdybychom se o tom tady bavili před čtyřmi lety, tak byste si asi říkali, proč se o tom mluví. Ukázalo se, že bohužel došlo i k určitým neprozřetelným rozhodnutím v minulosti, ke snížení personálních kapacit hygienických stanic zhruba na polovinu," uvedl. Chybí tak podle něj odborníci i finance.

V červenci proto vznikla na ministerstvu desetičlenná pracovní skupina, která má reformu připravit. Cílem má být rovněž větší centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek systému v krizových situacích.

Podle ministra pandemie také ukázala, že digitalizace ve zdravotnictví je naprosto nezbytná. Například díky eReceptu a elektronickým žádankám na testy nemuseli lidé v době hrozící nákazy navštěvovat zbytečně ordinace lékařů. Dál má podle Vojtěcha fungovat i národní dispečink lůžkové péče.

"Bude standardní součástí řízení kapacit. Bude se využívat například i zdravotnickou záchrannou službou, aby byly prakticky online informace o dostupných kapacitách," dodal.

V loňském roce podle premiéra byly příjmy systému veřejného zdravotního pojištění 358 miliard, letos 392 miliard a pro příští rok očekává 426,7 miliardy korun, nárůst plateb státu bude o 14 miliard za státní pojištěnce. Z evropských fondů půjde podle Babiše 20 miliard korun na zdravotnické přístroje, i s investicemi půjde o 50 miliard. Na prevenci rakoviny má jít deset miliard, na digitalizaci sedm miliard.

Podle premiéra by ministerstvo zdravotnictví mělo mít vlastní projekční kancelář, která by umožnila mít rychle připravené stavební projekty pro dobu, kdy jsou dostupné peníze. "Potom naše nemocnice soutěží projekty, když to nedopadne, tak se (firmy) soudí. Měli bychom zvažovat, jestli si nevybudujeme sami nějaké struktury," uvedl premiér.