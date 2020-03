Vojtěch pro Radiožurnál: Ve zdravotnictví chybí milion respirátorů

Praha - Ve zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Radiožurnálu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj jich je nyní závazně objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu. Později Vojtěch České televizi a ČTK řekl, že existuje naděje, že by stát mohl respirátorů příští týden získat ještě více. V noci na dnešek bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000 respirátorů. Ministr zároveň v noci požádal o uvolnění 10.000 respirátoru ze skladu Správy státnich hmotných rezerv (SSHR).

"Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná až kolem milionu respirátorů, které bychom potřebovali skutečně získat," řekl Vojtěch. Dodal, že trh s ochrannými pomůckami je v současné době anomální, poptávka je obrovská. Na ministerstvu pracuje na objednávkách ze všech kontinentů tým mnoha lidí, stává se, že již dohodnutá objednávka je později z důvodu opatření jednotlivých států zrušena, podotkl ministr. Situace by se podle něj měla stabilizovat v příštím týdnu.

Vojtěch také v noci požádal o uvolnění 10.000 respirátorů třídy FFP3 ze skladu Správy státních hmotných rezerv. "V tuto chvíli jsou respirátory na cestě do meziskladu, odkud se budou distribuovat dál podle pokynu ministerstva zdravotnictví," sdělil ČTK předseda SSHR Pavel Švagr. Připomněl, že Správa už v pátek přivezla do dvou pražských nemocnic celkem 10.000 ochranných brýlí pro zdravotníky, a to konkrétně na Fakultní nemocnici v Motole a v Nemocnici Na Bulovce.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno uvedl, že armáda do nemocnic a záchranným službám zatím rozvezla 51.000 respirátorů. "My jsme je rozvezli do nejpostiženějších nemocnic a zdravotnických záchranných služeb tak, aby vydržely fungovat v následujících dnech. Další dodávka by měla dorazit ve středu, čtvrtek, a pátek. Postupně tedy budou dodávky respirátorů chodit a my je budeme obratem rozvážet do nemocnic a lékařům v terénu," řekl později Vojtěch.

Ministr počítá s tím, že počet nakažených bude v dalších dnech stoupat. Uvedl, že mezi pozitivními testovanými jsou i případy bez cestovatelské anamnézy, nákazy jsou tedy komunitní. Podle údajů z dnešního rána je v Česku 150 lidí nakažených nový koronavirem.