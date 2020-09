Vojtěch nevyloučil další omezení kvůli covidu, například akcí

Praha - Nelze vyloučit další cílená omezení kvůli covidu-19 u rizikových činností, například velkých shromáždění lidí, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Bude se podle něj vyhodnocovat hlavně vývoj počtu nově pozitivně testovaných v tomto týdnu. Dnes se opatřeními zabývá také Rada vlády pro zdravotní rizika.

"Nemohu vyloučit, že nějaká protiepidemická opatření zavedena budou. Nemůžeme si myslet, že čísla se sníží sama od sebe. Pravděpodobně budeme muset udělat ještě nějaká další opatření," uvedl ministr. Měla by být podle něj být cílená, nikoliv plošná.

Důležité je podle Vojtěcha sledovat poměr pozitivních záchytů na počet testů. "Číslo osm nebo devět procent je poměrně vysoké. Uvidíme, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a podle toho případně další opatření přijmeme," dodal. Zákaz vycházení dál než 500 metrů jako v Izraeli podle něj nyní namístě není.

Další regionální opatření proti šíření nového typu koronaviru začala v ČR platit ode dneška. V celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začalo podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.

Pošta má ode dneška začít zasílat lidem nad 60 let roušky a respirátor. O jejich zasílání také například chronicky nemocným, například s rakovinou, se podle Vojtěcha neuvažuje. Neumožňuje to podle něj ani lékařské tajemství, aby stát získal přímo adresy pacientů. Podle něj je ale velká část takto nemocných ve věkové skupině nad 60 let, která roušky a respirátor prostřednictvím České pošty dostane. Diskutuje se ale o jejich distribuci učitelům. "Myslím, že tam to dává velký smysl, protože chceme školy udržet v provozu," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek zařadilo do druhého oranžového stupně ohrožení koronavirem k Praze nově okres Uherské Hradiště a středočeské okresy Beroun, Kladno, Kolín a Praha-východ. Ve všech z nich musí být ode dneška přes noc zavřená stravovací zařízení. Středočeští hygienici však platnost opatření rozšířili i na zbývající okresy, které jsou na ministerském semaforu všechny v prvním zeleném stupni nebezpečí.

V Praze platí omezení otevírací doby restaurací už od středy 9. září. Od stejného data musejí Pražané nosit roušky v obchodech a nákupních centrech, hned den nato ale začala povinnost zakrývat si dýchací cesty ve vnitřních prostorech v celé zemi. Už od začátku září bylo povinné chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.

Hlavní město nově zavádí povinnost dezinfekce rukou při vstupu do veřejně přístupných budov. Dodržování mají hlídat provozovatelé, pokud si návštěvník ruce nevydezinfikuje, bude z budovy či provozovny vykázán, řekli v pátek novinářům primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN). Pražská hygiena ve svém nařízení uvádí, že ode dneška musí být dezinfekce ve všech provozovnách nabízející zboží nebo služby, provozovatelé svým zaměstnancům nařídí ji pravidelně používat a zákazníky k jejímu použití vyzve.

Praha zároveň navýší počet odběrových míst pro testování a množství zásob ochranných pomůcek.