Vojtěch neřekl, jaká opatření proti covidu chystá, čeká na názor budoucí vlády

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes neřekl, o jakém zpřísnění opatření proti šíření covidu-19 se uvažuje. Návrhy ráno probrala vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). Podle Vojtěcha by písemné stanovisko budoucí vlády měl získat nejpozději do soboty. Návrhy by pak vláda v demisi mohla schválit v úterý.

Vojtěch uvedl, že se s AntiCovid týmem shodl na tom, že je potřeba podávat seniorům posilující dávku očkování, předepisovat protilátkové léky, které mohou zabránit těžkému průběhu nemoci, a co nejvíce kontrolovat dodržování nynějších opatření. Zejména provozovatelé restaurací, ale i jiných zařízení by měli podle něj kontrolovat, zda lidé mají respirátor a doklad o očkování, prodělání nemoci či negativním testu.

Zpřísnění stávajících opatření by mohlo platit od 29. listopadu. Mluví se například o tom, že by lidé bez očkování nemohli do restaurací či na kulturní a sportovní akce. Variantou je i to, že by se mohli prokázat pouze PCR testem, ne antigenním jako nyní. Vojtěch ale dnes nechtěl tyto návrhy komentovat, čeká na písemné stanovisko AntiCovid týmu. "Máme přislíbeno, že ho dostaneme nejpozději do zítřka (soboty)," řekl.