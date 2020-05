Vojtěch: Nákupy pomůcek na ministerstva nebyly předražené

Praha - Ministerstvo zdravotnictví, které bylo kritizováno za předražené nákupy respirátorů, nakupovalo ve srovnání s ostatními veřejnými institucemi za průměrně nižší ceny. Neuskutečnilo ani většinu objednávek u firem, které mají sídlo v daňových rájích nebo jsou jinak kontroverzní. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr řekl, že si nechal vypracovat analýzu srovnávající nákupy ministerstva vnitra a jiných veřejnoprávních subjektů, jako jsou města, kraje či policejní a hasičské sbory. "Vychází to, že my jsme u respirátorů FFP2 a FFP3 pod cenou na trhu," řekl. Ministerstvo podle něj nakupovalo respirátory nejvyšší třídy FFP3 průměrně za 148 korun, zatímco například u policejního prezidia to bylo 348 korun.

"Já to nekritizuji, pouze říkám, že situace byla tak mimořádná, že tady neexistoval žádný pořádný trh," dodal Vojtěch. Ceny podle něj velmi oscilovaly a nedalo se mluvit o trhu v běžném smyslu. "V tomto prostředí dělat nějako tržní cenu v místě a čase obvyklou je zkrátka nemožné," dodal.

V dubnu kritizovali opoziční Piráti nákup ministerstva od problematických firem, jejich předseda Ivan Bartoš v interpelaci ve Sněmovně uvedl, že objednalo respirátory za 1,2 miliardy korun od společnosti La Fabrica, která do té doby nevykazovala žádnou činnost. Vojtěch dnes řekl, že ve finále firma dodala pomůcky asi za 500 až 600 milionů a zbytek ministerstvo stornovalo kvůli nevyhovující kvalitě. Je podle něj běžné, že podnikatelé mají založené společnosti, které v případě potřeby použijí.

Stejně tak se podle něj postupovalo i u dalších nákupů od firem, které sídlí v daňových rájích, jsou na ně exekuce nebo nebyly před koronavirovou krizí činné. Celkem od nich mělo ministerstvo i s objednávkou pro firmu La Fabrica objednat materiál za 1,8 miliardy. "Většina těch objednávek je stornovaná," řekl dnes ministr. Dodal, že všechny dodávky byly testovány a pokud nevyhovovaly, tak zbytek objednávek resort zrušil. Celkem podle něj resort objednal 70 milionů různých ochranných prostředků.