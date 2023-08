Vojenské lesy a statky otevřely v centru CHKO Brdy Dům přírody za 81 mil. Kč

Strašice (Rokycansko) - V srdci Brd, dva kilometry od Strašic na Rokycansku, se v areálu romantického loveckého zámečku Tři Trubky otevřel Dům přírody Brd. Informační, vzdělávací a zábavní centrum je novou vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO), která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2016. Veřejnosti se otevře ve středu, od neděle se tam lze také ubytovat. ČTK to řekl Jan Sotona, mluvčí Vojenských lesů a statků ČR (VLS), které památkově chráněný areál vlastní a financovaly rekonstrukci za 81 milionů Kč, z čehož 69 milionů tvořila dotace Státního fondu životního prostředí. Dům přírody bude provozovat obec Strašice.

Expozice v opravených bývalých hospodářských objektech přiléhajících k zámečku ukazuje vývoj unikátní přírody Brd, nejzajímavější turistické cíle i armádní historii bývalého vojenského prostoru, který tam byl od roku 1928. Součástí je venkovní interaktivní areál pro malé i velké. Opravená je také hájovna, kde budou VLS od neděle nabízet 11 lůžek v šesti pokojích. Je to první komerční ubytovací kapacita uvnitř CHKO. Vlastní zámeček je zatím opravený jen zvenčí.

"Teď se tam rekonstruují interiéry za 23 milionů korun. Hotové budou do poloviny příštího roku, ubourá se přístavek kuchyně, která není původní, a mělo byt tam být dalších 15 lůžek k ubytování," řekl David Novotný, ředitel divize VLS Hořovice, která bývalý vojenský prostor spravuje.

Památkáři schválili rekonstrukci střešní krytiny zámečku, kam se vrátí vybavení z dob rodu Colloredo-Mansfeldů, které nechali objekt pro 24 hostů v postavit roce 1890. "Byly tady vysoké stavy jelení zvěře, takže sem jezdilo hodně loveckých hostů," řekl Tomáš Makaj, vedoucí strašického Muzea středních Brd, který bude Dům přírody spravovat, provázet v něm a pořádat odborné přednášky. Muzeum, VLS a Agentura ochrany přírody a krajiny připravovaly stálou vnitřní expozici čtyři roky. "Je tu vidět dějová linka, jak byly Brdy kolonizovány, jak tu probíhaly klimatické změny a jak se daly hospodářsky využít. Z toho vychází panely, které to popisují formou naučnou, tak komiksy pro děti," uvedl. Expozice zúročily archeologické výzkumy místa.

"Vnímáme to jako vstupní bránu do Brd. Nechceme ale, aby nás Příbram vnímala jako konkurenci, nikdo nemá zájem přetahovat turisty, kteří nastupují ze středočeské strany. Vstupních míst je víc," uvedl Novotný. "Čekám velmi silnou návštěvnost, je to velký tahák," dodal. Kvituje, že se k areálu nesmí autem. "Lidi zaparkují na okraji Strašic. Je vybudována dvoukilometrová pěšina podél Klabavy, vysypaná štěpkou, kde jsou naučné tabule a lavičky," uvedl. Mohou přijít také ze středočeské strany po zrekonstruované 15 km dlouhé cestě od Obecnice.

"Podle stovek telefonátů očekáváme velký nápor," řekl starosta Strašic Jiří Hahner (ODS). Opravená je také funkční vodní elektrárna za silnicí. Od covidu je o Brdy obrovský zájem a trvale se stupňuje. "Pro obec je to vynikající, protože drobní podnikatelé na tom profitují," uvedl. CHKO Brdy navštíví podle starosty asi 100.000 turistů ročně a očekává, že Dům přírody to dále zvýší.

VLS dále plánují otevřít od 9. září dvacetikilometrovou Třítrubeckou naučnou stezku přes bývalé cvičiště Kolvín, Padrťské pláně na vrchol Kočka. Nasadí tam rozšířenou realitu. "Lidem se tam v reálném prostředí objeví jelen, liška, puštík a další," řekl Sotona. Aplikaci si stáhnou v Domě přírody do mobilu a mohou si zobrazit zvěř, historii i současnost Brd a třeba také pěchotní srub "Benešák" na dopadové ploše Jordán včetně vnitřních prostor, areál zámečku i armádní techniku. "Lidé třeba přijdou na bývalé cvičiště a zobrazí se jim technika, která se tam pohybovala," dodal.

Dům přírody Brd bude otevřen od dubna do září denně kromě pondělí, v zimě ve středu a o víkendech. Vstupné pro dospělého je 60 Kč.

Zámeček Tři Trubky navrhl vídeňský architekt italského původu Camillo Sita v duchu doznívajícího romantismu. "Byl to hlavně urbanista světového kalibru. Podle jeho plánů byly postavené také vídeňské nové město a Ostrava," řekl Makaj. Tři Trubky byly oblíbeným místem pro odpočinek vojenských velitelů a politiků, ve 30. letech tam jezdili i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Za německé okupace v něm pobýval tehdejší velitel pozemních vojsk Wermachtu, polní maršál Walther von Brauchitsch, který tam skončil v domácím vězení po neúspěšném útoku na Moskvu. Po roce 1948 sloužil k ubytování generálů, důstojníků i politiků a pravidelně vítal představitele Varšavské smlouvy.