Vojenská policie zasahovala na generálním štábu a v Prostějově

Praha - Vojenská policie v úterý v souvislosti s prověřováním loňského úmrtí afghánského vojáka zasahovala na generálním štábu a v Prostějově. ČTK to dnes sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Policisté podle ní vykonali některé úkony trestního řízení. Podle informací ČTK jde o pokračování vyšetřování, které bylo spuštěno loni na podzim po úmrtí českého psovoda Tomáše Procházky na afghánské základně Šindánd v provincii Herát. Poté zemřel afghánský voják podezřelý z Procházkovy smrti. Afghánské ministerstvo zahraničí kvůli případu poslalo do Prahy v červnu diplomatickou nótu, v níž se domáhá dokumentů o vyšetřování úmrtí svého vojáka.

"V úterý 23. července 2019 provedla Vojenská policie na Generálním štábu AČR a v Prostějově některé úkony trestního řízení, a to v souvislosti s prověřováním úmrtí příslušníka afghánských ozbrojených sil v Afghánistánu v říjnu loňského roku," uvedla Zechmeisterová.

Českého vojáka údajně zastřelil příslušník afghánských ozbrojených sil Vahidulláh Chán. List New York Times (NYT) poté v listopadu napsal o vyšetřování českých a amerických vojáků, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka podezřelého z Procházkovy smrti. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by čeští vojáci měli na jeho smrti vinu. Vedení ministerstva a armády tehdy zdůraznilo, že okolnosti úmrtí se standardně vyšetřují stejně, jako je v jiných podobných případech obvyklé. Současné kroky Vojenské policie by měly být součástí tohoto prověřování.

Afghánský voják byl zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, odvolával se na podzim americký list na afghánské úředníky. Krátce poté muž zemřel.

Předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) webu iROZHLAS.cz řekla, že v diplomatické nótě se Kábul dožaduje dokumentů týkajících se vyšetřování loňského úmrtí afghánského vojáka. Server dříve uvedl, že nóta souvisí se zásahem českých a amerických vojáků proti komplicům atentátníka, který v srpnu připravil v okolí základny Bagrám o život trojici českých vojáků. "Je to záležitost, která se týká nějakého dotazování, dožadování nějakých dokumentů, které by měla poskytnout Česká republika, ale které poskytnout nemůže, protože šetření, které probíhalo, tak probíhalo i v Afghánistánu. Ty, které poskytnout může, tak poskytne," uvedla Černochová. Zástupci ministerstva i armády poslankyni podle jejích slov na nedávné schůzce ubezpečili, že čeští vojáci se nedopustili ničeho nezákonného. Chce, aby se branný výbor případem znovu zabýval v září.

Česká armáda se v druhé polovině loňského roku musela v Afghánistánu vypořádat s několika útoky. V srpnu zemřeli tři čeští vojáci poté, co se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný atentátník. V říjnu pak na spojeneckou hlídku zaútočili atentátníci automobilem naloženým výbušninami, zraněno bylo pět českých vojáků. Následoval útok, při kterém zemřel Procházka a dva čeští vojáci byli zraněni.

ČR má v Afghánistánu aktuálně 345 vojáků. V bojích v této zemi dosud zahynulo 14 českých vojáků.