Vojáci dostali první desítky nových terénních vozů Toyota Hilux

Štěpánov (Olomoucko ) - Prvních šest desítek nových osobních terénních automobilů Toyota Hilux dnes převzali zástupci armády v Centru zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově na Olomoucku. Automobily ještě tento týden odjedou k vojenským útvarům, dostane je například

Fotogalerie

Do roku 2024 by vojáci mohli dostat více než 1200 nových automobilů Toyota Hilux, ministerstvo obrany za ně zaplatí 1,07 miliardy korun. "Jsem rád, že vojáci už začínají dostávat tato auta a že dojde k obměně UAZů," uvedl Metnar, podle kterého nová terénní vozidla odpovídají požadavkům armády na spolehlivost a bezpečnost. Toyoty Hilux armádě dodá firma Glomex MS, rámcovou smlouvu s ní ministerstvo obrany uzavřelo loni v listopadu. O náhradu zastaralých UAZ 463 a Land Rover Defender se ministerstvo obrany snažilo několik let.

Armáda ještě používá zhruba pět stovek vozidel UAZ, která byla pořízena před čtyřmi desítkami let. "Odvedly kus dobré práce, ale dnes patří do muzea nebo do garáží fanoušků vojenské historie. Na hranu životnosti se nám dostávají rovněž vozidla Land Rover Defender, které musíme vyměnit, protože jejich výroba skončila," řekl Metnar.

Převzetí vozů do užívání armády umožnily úspěšné vojskové zkoušky, podle armádního webu je dostali za úkol specialisté ze 14. pluku logistické podpory. Toyoty testovali v noci i ve dne na silnicích i v terénu ve vojenských újezdech. Vojáci ověřovali třeba schopnost zátěže, spolehlivost motoru nebo posuzovali jízdní vlastnosti. Čtyři řidiči najezdili celkem téměř 5000 kilometrů. Součástí zkušebního týmu byli i technici či opraváři.

Podle četaře Petra Luxe, který jako řidič vozidlo Toyota Hilux testoval, má tento automobil ve srovnání se starými vozidly UAZ mnohem lepší jízdní vlastnosti, výbavu a posádce nabízí výrazně vyšší komfort. "Samozřejmě UAZ co se týče jeho terénních schopností je na tom velice dobře a můžeme říci, že málokteré vozidlo ho dokáže překonat," podotkl Lux. Vojáci nové automobily Toyota Hilux testovali například na Libavé. "Vozidlo zvládlo všechno, co jsme chtěli. Byli jsem překvapení, co jsme s ním dokázali," uvedl Lux.

Automobily Toyota Hilux budou sloužit třeba k přepravě lidí či k zásobování, pohybovat by se měla výhradně mimo případné bojiště. Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že armáda požaduje stroje ve stejné podobě, v jaké se vyrábějí pro civilní využití. Nebudou například pancéřované, vojáci ale požadovali třeba držáky na útočné pušky nebo khaki nátěr. Vejde se do nich pět osob.