Vojáci dnes začnou pomáhat s pandemií na dalších šesti místech

Ilustrační foto - Do Nemocnice Jihlava 8. ledna 2021 nastoupilo osm vojáků z vojenské policie v Táboře. Po zaškolení začnou zdravotníkům pomáhat na odděleních, kde se léčí pacienti s covidem-19. Kraj Vysočina požádal armádu o pomoc pro své nemocnice kvůli vysokému počtu hospitalizovaných i kvůli tomu, že nemocná je i řada zdravotníků. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Vojáci dnes odjeli pomáhat kvůli pandemii koronaviru do dalších šesti nemocnic a sociálních zařízení. V úterý pak nastoupí do dalších tří. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. K dnešnímu ránu pomáhalo bojovat proti pandemii koronaviru více než 700 vojáků na 126 místech. Další vojáci vypomáhají krajským hygienikům, když nestíhají obvolávat kontakty nakažených lidí.

Nejvíce vojáků je nyní nasazeno v nemocnicích a v sociálních zařízeních, které se potýkají s nedostatkem personálu kvůli nákaze či karanténě. Další vojáci se pak podílejí na systému chytré karantény nebo pracují v odběrových týmech. Celkem takto k dnešnímu ránu pomáhalo 702 vojáků na 126 místech.

Dnes k nim přibude dalších 27, kteří během dne nastupují v nemocnicích Trutnov a Žatec a v domovech pro seniory v Ostravě-Kunčicích, ve Sloupu v Čechách, v Domově Potoky a v zařízení následné rehabilitační a hospicové péči Rehos Nejdek. Nejvíce jich bude působit v trutnovské nemocnici, a to 12. V úterý pak začnou vojáci sloužit v domově pro seniory v Krnově, v domově pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově a v Sociálních službách Kynšperk nad Ohří.

Vojáci v nemocnicích či domovech pro seniory vykonávají pomocné práce, armáda ale do nich také posílá příslušníky s rozšířeným kurzem první pomoci. Pro krajské hygienické stanice armáda vyčlenila 200 vojáků, kteří ve čtyřech call centrech obvolávají kontakty nakažených lidí. Nasazováni jsou podle aktuálních potřeb.

Armáda se na pomoci při řešení následků pandemie podílí od začátku jejího rozšíření v Česku. Loni k jejímu zvládání nasadila 15.000 vojáků.