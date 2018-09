Rio de Janeiro/Praha - Čeští vodní slalomáři budou na mistrovství světa, které se uskuteční od úterý do neděle v Riu de Janeiro, opět spoléhat především na kajakáře. Jako vítěz Světového poháru se na kanál, ze kterého v roce 2016 vylovil olympijský bronz, vrací Jiří Prskavec. Zlato a stříbro z loňského MS budou obhajovat Ondřej Tunka a Vít Přindiš.

Na první cenný kov budou společně útočit už v úterý, kdy jsou na programu závody hlídek. Ten loni čeští kajakáři v téže sestavě vyhráli. Bronz před rokem získaly kanoistky, ale z tehdejší trojice zbyla jen Tereza Fišerová. Místo Moniky Jančové a Evy Říhové jsou tentokrát v nominaci sedmnáctiletá Gabriela Satková a zkušená Kateřina Havlíčková.

Prskavec loni jako obhájce titulu vypadl na MS v semifinále a musel v jarních nominačních závodech bojovat o jediné volné místo v reprezentaci. Z českých vodních slalomářů má letos nejstabilnější formu. S výjimkou úvodního závodu Světového poháru v Liptovském Mikuláši skončil vždy na stupních vítězů, na domácím ME získal v červnu bronz.

Úřadujícího vicemistra světa Přindiše v průběhu sezony trápily nejrůznější zdravotní problémy, přesto vybojoval stříbro na ME a skončil třetí v celkovém pořadí SP. Naopak nevydařenou sezonu má zatím za sebou loňský překvapivý šampion Tunka, který se nedostává ani do finále.

Mezi kanoistkami bude světové stříbro obhajovat Fišerová. Domácí ME pro ni skončilo zklamáním, když po dodatečné padesátisekundové penalizaci vypadla v semifinále. Chuť si spravila stříbrem na ME do 23 let, v celkovém hodnocení SP skončila čtvrtá.

Ještě před individuálním startem bude o medaili bojovat v pátek v závodě smíšených deblkanoí, kterou letos s Jakubem Jáněm ovládla ve Světovém poháru. V osmičlenném startovním poli budou české barvy hájit ještě Veronika Vojtová s Janem Maškem, bronzoví medailisté z MS 2017.

Vojtovou čeká individuální start mezi kajakářkami, kde bude českou jedničkou mistryně světa z roku 2015 Kateřina Kudějová. Na OH 2016 skončila po velké chybě ve finále desátá. Olympijskou zkušenost má za sebou také kanoista Vítězslav Gebas, který před dvěma lety obsadil čtvrtou příčku.

Finále jednotlivců jsou na programu o víkendu. Semifinálové jízdy se uskuteční netradičně den před bojem o medaile.

Nominace ČR:

Muži:

K1: Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Ondřej Tunka.

C1: Vítězslav Gebas, Tomáš Rak, Lukáš Rohan.

Ženy:

K1: Kateřina Kudějová, Barbora Valíková, Veronika Vojtová.

C1: Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Kateřina Havlíčková.

C2 mix: Fišerová, Jakub Jáně; Vojtová, Jan Mašek.

Program MS ve vodním slalomu (časy SELČ):

Úterý 25. září:

16:15 hlídky K1 ženy, C1 muži, C1 ženy, K1 muži.

Středa 26. září:

15:15 kvalifikace C1 muži, K1 ženy - 1. kolo,

19:00 kvalifikace C1 muži, K1 ženy - 2. kolo.

Čtvrtek 27. září:

14:00 kvalifikace C1 ženy, K1 muži - 1. kolo,

17:45 kvalifikace C1 ženy, K1 muži - 2. kolo.

Pátek 28. září:

14:00 C2 mix semifinále,

15:00 C2 mix finále,

19:48 semifinále C1 muži, K1 ženy.

Sobota 29. září:

14:03 finále C1 muži, K1 ženy.

19:03 semifinále C1 ženy, K1 muži.

Neděle 30. září:

15:03 finále C1 ženy, K1 muži,

18:30 kajak kros.