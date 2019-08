Vodní elektrárna Lipno slaví 60 let, vyrobí přes 150.000 MWh

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Vodní elektrárna Lipno, která si připomíná 60 let provozu, vyrobila za letošní první pololetí 95.620 megawatthodin (MWh) energie. Podle odhadů firmy ČEZ za celý letošní rok vyrobí přes 150.000 MWh. Loni to bylo 110.380 MWh. Po modernizaci v letech 2012 až 2017 tak elektrárna vyrobí stejné množství energie jako před tím z menšího objemu vody. ČTK to řekl Martin Schreier z útvaru mediální komunikace firmy ČEZ.

Lipenská elektrárna má dvě soustrojí - TG1 a TG2 a je první zmodernizovanou velkou vodní elektrárnou ČEZ v ČR. Soustrojí TG1 je v provozu od 13. srpna 1959.

Účinnost obou soustrojí se díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o čtyři procenta. "To znamená další miliony kilowatthodin (kWh) ekologické elektřiny vyrobené ročně ze stávajícího objemu vody a energii pro nové tisícovky jihočeských domácností," řekl Schreier.

ČEZ u obou soustrojí vyměnil turbínu, přetěsnil i potrubní systémy. Ze strojovny se musel u obou soustrojí vytáhnout z generátoru 230 tunový rotor k opravě. Dělníci rozřezali a vybourali obě ocelové spirály turbíny.

"Kvůli betonáži nových spirál turbín bylo nutné dvakrát vypustit 3,6 kilometru dlouhý podzemní odpadní tunel směr Vyšší Brod, kudy směřovaly do elektrárny mixy s betonem," uvedl Schreier. Provoz elektrárny je po opravě i ekologičtější, díky změně hydraulického ovládání klesl objem olejových náplní o téměř 90 procent.

Elektrárna Lipno I má na vltavské kaskádě největší spád, tedy rozdíl spodní a horní hladiny nádrže. "Díky spádu dosaženému umístěním strojovny elektrárny hluboko v šumavském podzemí potřebujeme k výrobě jedné kilowatthodiny energie necelé tři metry krychlové vody, což je suverénně nejméně ze všech elektráren vltavské kaskády," řekl vedoucí odboru provozu elektráren Lipno I a II Martin Sobolík.

Elektrárna dosud vyrobila 8,3 miliardy kWh elektřiny, což by pokrylo spotřebu všech jihočeských domácností na více než sedm let. Lipenská přehrada vznikla na Vltavě v letech 1952 až 1959. Vodní elektrárna je v podzemní dutině vylámané v hloubce 160 metrů pod terénem u hráze. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW.

Vodní elektrárna Lipno slouží i jako zdroj schopný dodat elektřinu pro bezpečnostní systémy jaderné elektrárny Temelín při blackoutu. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky, zvyšuje výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády a zajišťuje dostatek chladicí vody pro Temelín. Lipno je s rozlohou 48,7 kilometru čtverečních největší přehradní nádrž a největší vodní plocha v ČR.