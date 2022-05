Vodíkové vlaky by v Česku mohly začít jezdit za pět let, řekli experti

Praha - Vodíkové vlaky by mohly začít jezdit po české železnici zhruba za pět let. Klíčové pro jejich širší využití budou zejména změny legislativy a rozvoj tuzemské infrastruktury. Náklady na ně by se přitom příliš nelišily od současných vlaků. Novinářům to dnes řekli při prezentaci vodíkového vlaku Coradia iLint šéf Výzkumného ústavu železničního (VUZ) Martin Bělčík a šéf výrobce vlaků Alstom Daniel Kurucz. Vlaky na vodíkový pohon jsou podle expertů jednou z ekologických variant budoucího provozu zejména na regionální železnici.

Souprava Coradia iLint, která je prvním vodíkovým vlakem pro osobní dopravu na světě, dnes z Prahy vyrazila na prezentační pouť po české železnici. V následujících dnech navštíví 24 míst v Česku. Výrobce vlaku Alstom chce vlak představit zejména dopravcům a úřadům jako alternativu pro železniční provoz v budoucnosti.

Standardní provoz vodíkových vlaků podle Bělčíka závisí hlavně na vývoji legislativy v Česku a především EU. "Pokud v rámci Evropské unie uděláme kolem výroby a distribuce vodíku obrovskou byrokracii, tak tohle alternativní palivo zabijeme. Pokud ale k tomu přistoupíme střízlivě a budeme se na něj dívat jako bezemisní pohon, tak má opravdu budoucnost," uvedl Bělčík.

Na nutnost změn v legislativě upozornil i místopředseda představenstva Českých drah Michal Kraus. Případné budoucí využití vodíkových vlaků bude záviset rovněž na jednání dopravců s úřady. Šéf státního dopravce Michal Krapinec už dříve upozornil, že v Česku nejsou elektrifikovány téměř dvě třetiny železničních tratí. Právě na nich by bylo možné vodíkové vlaky využívat, Krapinec proto chce hledat vhodnou alternativu k současným dieselovým vlakům. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) může být vodík alternativou pro náhradu konvenčních dieselových lokomotiv na tratích, kde se nevyplatí elektrifikace.

Další podmínkou je příprava infrastruktury. Šéf Správy železnic Jiří Svoboda zdůraznil, že je nutná spolupráce objednatelů dopravy, správce infrastruktury a dopravců. "Bez toho je to neproveditelné," podotkl. Součástí infrastruktury by byly například plnicí stanice.

Náklady na výrobu vlaků na vodíkový pohon by se podle Kurucze mohly pohybovat v podobných relacích jako u elektrických souprav. Upozornil, že cena bude záležet na množství objednaných vlaků. Ceny samotného vodíku jsou podle něj nyní už téměř srovnatelné s naftou, při větším využití vodíku by v budoucnu mohly dál klesat.

Vodíkové vlaky od Alstomu jezdí od roku 2018 v několika evropských zemích. Podle firmy tvoří alternativu pro 46 procent hlavních tratí v EU, které nejsou elektrifikovány. Souprava Coradia iLint je prvním osobním vlakem na světě poháněným vodíkovým palivovým článkem, který vyrábí elektrickou energii pro trakci. Jedinými emisemi, které podle Alstomu vlak vytváří, jsou pára a kondenzovaná voda. V Česku bude vlak do 25. května.