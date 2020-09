Vodafone nabídne studentům neomezená data za 599 Kč

Praha - Mobilní operátoři se předhánějí v nabídkách neomezených dat pro studenty. Po O2 přišel s novou nabídkou Vodafone, který od pondělí nabídne lidem do 26 let se studentskou kartou neomezené mobilní datování za 599 korun měsíčně. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě.

O2 zavedla v září neomezená data pro mladé zákazníky za 749 korun měsíčně. To je o 350 Kč méně než u nejnižšího běžného tarifu firmy. Konkurenční T-Mobile má pro mladé Můj tarif Student, ve kterém vyjde 100 minut volání a 17 GB dat na 575 korun měsíčně, neomezené volání a 17 GB dat pak na 725 Kč.

Studentský tarif Vodafonu #jetovtobě dosud nabízel neomezené volání i SMS, Social Pass a k tomu 15 GB dat za 499 korun měsíčně. "Poslední měsíce ukázaly, že doba je nepředvídatelná a náročná. Proto chceme naše studenty podpořit tarifem s neomezenými daty, je to cesta ke vzdělávání i zábavě kdekoliv. Z našich interních údajů také víme, že spotřeba dat u studentů stále stoupá a i to byl důvod, proč jsme tento tarif vytvořili," uvedla Tereza Bernardová, která má studentskou platformu na starosti.

