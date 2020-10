Voda po záplavách opadá, zvedla průtok na Moravě, Opavě a Loučné

Praha - Hladiny vodních toků, které se zvedly po úterním a středečním vydatném dešti, dál klesají. Situace v zasažených oblastech se pozvolna uklidňuje, dotékající voda zvedla průtoky na dolních úsecích řek. Dnes odpoledne ještě platil třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení, na čtyřech místech v republice, a to na Loučné v Dašicích, na Opavě v Děhylově a ve Strážnici a v Lanžhotě na řece Moravě. Podle meteorologů by měla voda opadnout ještě dnes nebo v sobotu. Na menších tocích ale nevyloučili opětovný vzestup hladin.

"V důsledku predikovaných srážek ve východní polovině území a extrémního nasycení velké části povodí a vysokým stavům hladin na tocích nelze během dnešního dne a zítřka (soboty) vyloučit opětovné dosažení stupňů povodňové aktivity v zasažených oblastech, zejména na menších tocích," uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav na facebooku.

V Moravskoslezském kraji platit dnes odpoledne kolem 16:00 třetí stupeň povodňové aktivity v Děhylově na Opavě. Hladina ale postupně klesá, řekla ČTK mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Situaci v kraji podle ní nezhoršil ani ranní či odpolední déšť, protože pršelo spíš v beskydské části. Dnes by další srážky mohly mít různou intenzitu, ale vodohospodáři nepředpokládají, že by významně zhoršily situaci. Spíše mohou zpomalit či zastavit pokles hladin. Zprovozněný je také nájezd na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku, který ve středu zaplavila voda a od té doby byl zavřený.

Druhý stupeň povodňové aktivity odpoledne platil v kraji už jen na Polančici v Polance nad Odrou. První stupeň povodňové aktivity byl na devíti místech v regionu. Některý z povodňových stupňů ve čtvrtek ráno platil v kraji na 24 místech. Ve středu v téže době to bylo na 50 místech.

V Jihomoravském kraji platil třetí stupeň dnes odpoledne stále na dvou místech na řece Moravě, a to ve Strážnici a Lanžhotě. Na obou profilech ale hladina postupně klesá. Třetí stupeň je také v Pardubickém kraji na Loučné v Dašicích. Řeka již v noci kulminovala a dnes by měla postupně opadávat. Méně rozvodněné jsou i další toky v regionu.

V Olomouckém kraji nadále platí dva druhé povodňové stupně. Zatímco na Romži v Polkovicích na Přerovsku hladina postupně klesá, na řece Moravě ještě stoupá, i když jen pozvolna. Vzhledem k aktuální situaci již třetího povodňového stupně zřejmě nedosáhne, uvedl podnik Povodí Moravy. Hladiny řek po středečním vydatném dešti a výrazném vzestupu postupně klesají již i na ostatních místech. Voda však stále v regionu způsobuje komplikace na několika silnicích, zaplavené jsou třeba silnice od Svojanova po Mírov a mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi na Šumpersku.

Zřejmě nejvíce záplavy v Olomouckém kraji odnesli obyvatelé Brodku u Přerova. Kvůli zatopení části obce policisté zahájili vyšetřování pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. "Prověřujeme, zda nedošlo k zanedbání povinností vyplývajících z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb na říčce Olešnici. Při vydatných deštích ve středu 14. října večer zůstalo stavidlo uzavřené, čímž došlo k vystoupení říčky z jejího koryta a následnému zatopení okolních polí a některých ulic obce Brodek u Přerova včetně železničního podjezdu na komunikaci ve směru na obec Majetín," sdělil ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman. Dosud podle něj nebyl nikdo obviněn.

Ve Zlínském kraji platila dnes pohotovost na řece Moravě v Kroměříži a také v Otrokovicích a Spytihněvi na Zlínsku. Výška její hladiny v posledních hodinách kolísá, výrazněji ale nestoupá. V regionu je dnes znovu deštivo.

Za tři dny v tomto týdnu napršelo v Česku s výjimkou závětří Krušných hor a Krkonoš od 30 do 60 litrů vody na metr čtvereční. Na východě Moravy a na horách na severu ojediněle i více. Ve čtvrtek už byl déšť slabý nebo jen mrholilo, napršelo do pěti milimetrů srážek. Dnes by mělo napršet také do pěti milimetru, na východě a na horách kolem 15 milimetrů.

Jihomoravský kraj

Třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity značící ohrožení platil dnes odpoledne v Jihomoravském kraji stále na dvou místech na řece Moravě - ve Strážnici a Lanžhotě. Na obou profilech ale hladina postupně klesá. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy.

V kraji v úterý a středu vydatně pršelo a dnes místy znovu poprchávalo. Ve Strážnici se třetí povodňový stupeň vyhlašuje při dosažení 660 centimetrů. V 15:10 byla hladina na 680 centimetrech a dál klesala. V Lanžhotě se třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašuje při dosažení 530 centimetrů. Nejvýše byla hladina ve čtvrtek kolem 19:00, když dosahovala 553 centimetrů. Od té doby kolísala a dnes od rána mírně klesala. V 15:10 byla na 536 centimetrech.

Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař v tiskové zprávě uvedl, že situaci na Moravě mezi Strážnicí a Lanžhotem povodí monitoruje. Státní podnik část vody z řeky před Lanžhotem vpustil do lužních lesů obory Soutok, v profilu Lanžhot proto Morava tolik nestoupla. "Tento postup byl v předstihu projednán s povodňovými komisemi Jihomoravského kraje a města Břeclav. O zahájení odlehčování byli informováni zástupci Lesů ČR," uvedl mluvčí.

Na třech místech v regionu platil kolem 15:00 druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, a to na Svratce v Brně-Poříčí, také na Dyji na novomlýnských nádržích a v Ladné. Hladina Svratky po poklesu znovu začala mírně stoupat.

Na prvním povodňovém stupni, který značí pohotovost, byla kolem 15:00 Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Svitava v Bílovicích nad Svitavou, Svratka ve Veverské Bítýšce a v Židlochovicích a také Bělá v Boskovicích. Hladina u všech má spíše sestupnou tendenci.

Pro okolí Břeclavi, Hodonína, Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňové ohrožení. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.

Moravskoslezský kraj

Hladiny vodních toků zvednuté po deštích v Moravskoslezském kraji klesají. Některý z povodňových stupňů dnes ráno i odpoledne okolo 14:00 platil na 12 místech. Na Opavě v Držkovicích a Děhylově je nadále třetí stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Hladina ale postupně klesá, řekla ČTK mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Zprovozněný je už také nájezd na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku, který ve středu zaplavila voda a od té doby byl zavřený.

Situaci v kraji podle Vlčkové nezhoršil ani ranní či odpolední déšť, protože pršelo spíše v beskydské části. Během dne by další srážky mohly mít různou intenzitu, ale vodohospodáři nepředpokládají, že by významně zhoršily situaci. Spíše mohou přispět ke zpomalení či zastavení poklesu hladin.

Druhý stupeň povodňové aktivity odpoledne platil už jen na Polančici v Polance nad Odrou. První stupeň povodňové aktivity byl na devíti místech v regionu. Některý z povodňových stupňů ve čtvrtek ráno platil v kraji na 24 místech. Ve středu v téže době to bylo na 50 místech.

Zaplavený nájezd na dálnici D1 ve Vrbici na Karvinsku je v provozu, otevřen byl dnes po poledni. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic. I další silice, například v Držkovicích, Jeseníku nad Odrou či ve Studénce jsou průjezdné.

Naopak od čtvrtečního odpoledne je uzavřeno několik silnic v okolí Hlučínského jezera. "Momentálně jsou stále dopravní komplikace na silnicích v okolí Hlučínského jezera na Opavsku. Neprůjezdné jsou tak některé komunikace nebo jejich části v obcích či městech poblíž jezera. Jedná se o Hlučín, Kozmice, Háj ve Slezsku, Dobroslavice, Kozmice a další," řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nadále platí dva druhé povodňové stupně. Zatímco na Romži v Polkovicích na Přerovsku hladina postupně klesá, na řece Moravě ještě stoupá, i když jen velmi pozvolna. Vzhledem k aktuální situaci však již třetího povodňového stupně zřejmě nedosáhne, uvedl podnik Povodí Moravy. Hladiny řek po středečním vydatném dešti a výrazném vzestupu postupně klesají již i na ostatních místech. Voda však stále v regionu způsobuje komplikace na několika silnicích.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře stupně povodňové aktivity vlivem dotoku přetrvávají v dolních tocích. "Na základě předpovědi budou průtoky v Moravě stagnovat či mírně poklesávat i během dnešního dne. V Olomouci může být dle předpovědi během dneška dosažen i třetí povodňový stupeň, aktuální vývoj ale naznačuje, že se růst hladiny zastaví na druhém povodňovém stupni," sdělil dnes ČTK Chmelař.

Dopoledne začalo ve východních částech Moravy opět pršet. "Podle předpovědi by srážkové úhrny měly být do 15 milimetrů. Tyto srážky mohou zpomalit poklesy hladin v korytech toků, případně způsobit opětovný nárůst průtoků, který by však neměl být již tak výrazný," doplnil Chmelař.

Na Moravě v Olomouci-Nových Sadech platí od čtvrtka druhý povodňový stupeň, který je vyhlašován od úrovně hladiny 390 centimetrů. Hladina nyní ve městě dosahuje 419 centimetrů; od 08:00 stoupla o tři centimetry. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, je vyhlašován od 430 centimetrů. Na Romži dosahovala hladina ve čtvrtek ráno výšky tří metrů, pod hranici 260 centimetrů, při které se vyhlašuje třetí povodňový stav, klesla dnes před 03:00. Nyní dosahuje 236 centimetrů.

Na dalších čtyřech místech v kraji je první povodňový stupeň. Jde o Třebůvku v Lošticích na Šumpersku, kde byl druhý povodňový stupeň odvolán dnes ráno před 04:00. Hladina tam nyní dosahuje 162 centimetrů, před šesti hodinami to bylo o deset centimetrů více. První povodňový stupeň stále platí také na Blatě v Klopotovicích na Prostějovsku, na Olešnici v Kokorách na Přerovsku a na Hloučele na nádrži Plumlov.

Zřejmě nejvíce záplavy odnesli obyvatelé Brodku u Přerova. Kvůli zatopení části obce policisté zahájili vyšetřování pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. "Prověřujeme, zda nedošlo k zanedbání povinností vyplývajících z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb na říčce Olešnici. Při vydatných deštích ve středu 14. října večer zůstalo stavidlo uzavřené, čímž došlo k vystoupení říčky z jejího koryta a následnému zatopení okolních polí a některých ulic obce Brodek u Přerova včetně železničního podjezdu na komunikaci ve směru na obec Majetín," sdělil ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman. Dosud podle něj nebyl nikdo obviněn.

Podle dopravních informací policie je nadále neprůjezdná silnice mezi od Svojanova po Mírov na Šumpersku, je zaplavená. Ze stejných důvodů je neprůjezdná také silnice mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi na Šumpersku a rovněž silnice mezi obcí Dolní a Horní Žleb. Zaplavena vozovka je i u Hustopečí nad Bečvou.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji platil i dnes v poledne druhý stupeň povodňové aktivity značící pohotovost na řece Moravě v Kroměříži a také v Otrokovicích a Spytihněvi na Zlínsku. Výška její hladiny v posledních hodinách kolísá, výrazněji ale nestoupá. V regionu je však dnes znovu deštivo. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Hladiny řek a potoků v regionu začaly stoupat vinou vytrvalých dešťů od úterý. Na několika tocích v regionu později platil i třetí stupeň povodňové aktivity znamenající ohrožení. Poté, co srážky v noci ze středy na čtvrtek ustaly, začaly klesat i průtoky v jednotlivých řekách a potocích. Ještě ve čtvrtek odpoledne však byl vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity na Moravě ve Spytihněvi, večer její hladina klesla na druhý stupeň. První stupeň povodňové aktivity znamenající bdělost platil dnes v poledne podle údajů PMO ve Zlínském kraji už jen na Velké Stanovnici pod přehradou v Karolince na Vsetínsku.

Podle mluvčího PMO Petra Chmelaře vodohospodáři v současné době neevidují žádné významné srážkové úhrny. "Na východě se vyskytují srážky do pěti milimetrů za šest hodin převážně na Zlínsku. Na většině toků nadále pokračuje po kulminacích pokles hladin. Stupně povodňové aktivity vlivem dotoku přetrvávají v dolních tocích," uvedl Chmelař.

Hladiny podle něj již nestoupají ani na většině nádrží. Meteorologové však očekávají, že odpoledne by mělo od východu srážek začít přibývat. "Dle předpovědi by srážkové úhrny měly být do 15 milimetrů. Tyto srážky mohou zpomalit poklesy hladin v korytech toků. popřípadě způsobit opětovný nárůst průtoků, který by však neměl být již tak výrazný. Ve vazbě na poklesy průtoků a další předpovídané srážky uvolňujeme ochranné prostory vodních nádrží, aby byly schopné zachytit další případné povodňové průtoky," doplnil Chmelař.