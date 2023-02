Voborníková si ve stíhacím závodě na MS polepšila na sedmé místo

Oberhof (Německo) - Česká biatlonistka Tereza Voborníková si ve stíhacím závodě na mistrovství světa polepšila o jedenáct příček na životní sedmé místo. Pomohla si k tomu především čistou střelbou vestoje. Markéta Davidová se po pěti trestných kolech propadla na 16. místo. Vyhrála Francouzka Julia Simonová, pro kterou je to první medaile na vrcholné světové akci.

O dvě příčky si Voborníková polepšila už před startem, protože pátá a šestnáctá žena sprintu Italka Lisa Vittozziová a Švédka Elvira Öbergová kvůli nemoci nenastoupily. Pak udělala po jedné chybě na každé položce vleže a pohybovala se na hraně druhé a třetí desítky, jenže střelbu vestoje v mlhavém Oberhofu zvládla výborně a vyrazila ve skupině bojující o páté místo. Nakonec z toho byla sedmá příčka a loňská juniorská mistryně světa se ve 22 letech radovala z umístění v první desítce i na seniorském světovém šampionátu.

"To, že mi těsně uteklo rozšířené pódium, mě v tuto chvíli nemrzí. Pro mě je i sedmé místo krásné. Nedokázala bych si představit, že jsem toho zvláště na mistrovství světa schopná dosáhnout. Je to super výsledek a jsem za něj moc ráda," řekla českým novinářům Voborníková

Davidová doplatila na to, že tentokrát neměla ani jednu čistou položku a nenavázala na šesté místo ze sprintu. "Pět chyb je zbytečně moc. To asi rozhodovalo," uvedla Davidová. "V ležce jsem toho moc neviděla a jsem ráda, že spadlo alespoň něco. Vždy když jsem odjížděla z položky, musela jsem se ještě jednou kouknout, co zůstalo a co ne. Jednu položku jsem střílela i na střídačku, protože jsem ty terce neviděla a přišel mi zrovna pod ruku jiný, než byl v pořadí. Bohužel tohle šero mi nesedlo," doplnila.

Lucie Charvátová chybovala šestkrát, přesto si polepšila z 59. místa na 41. příčku.

Vedoucí žena Světového poháru Simonová útočila z desáté příčky po sprintu. Střílela výborně a na závěrečnou položku přijela těsně za vítězkou sprintu Denise Herrmannovou-Wickovou. Francouzská biatlonistka minula jeden terč, ale její německá soupeřka musela na dvě trestná kola, takže bylo rozhodnuto. V cíli je nakonec dělilo 27 sekund.

Na třetí příčku se vyšvihla Norka Marte Olsbuová-Röiselandová, pro niž je to už pátá individuální medaile na mistrovství světa. Pro královnu mistrovství světa 2020 je dnešní cenný kov odměnou za těžký návrat po zdravotních problémech, které ji připravily o první část této sezony Světového poháru. Do závodů naskočila až v tomto kalendářním roce v Pokljuce.

Stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 32:00,8 (1 trest. okruh), 2. Herrmannová-Wicková (Něm.) -27,0 (4), 3. Olsbuová Röiselandová -37,7 (3), 4. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:00,3 (3), 5. Schneiderová (Něm.) -1:08,3 (4), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -1:08,7 (1), 7. Voborníková -1:12,9 (2),...16. Davidová -1:59,9 (5), 41. Charvátová (všechny ČR) -4:36,4 (6).

15:30 muži (12,5 km).