Vobořil: Záměr zákona o regulaci trhu s konopím by měl být do konce března

Praha - Obrysy zákona o zavedení regulovaného trhu s konopím v Česku by měly být hotové do konce března, uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Takzvaný věcný záměr nové normy by měl nastínit pravidla vydávání licencí výrobcům, distributorům a prodejcům, vzniku a fungování konopných klubů a či drobného pěstování. Jednala o tom dnes skupina expertů, která má návrh připravit. Sešla se poprvé. ČTK o tom informoval David Hluštík z vládního oddělení protidrogové politiky.

Vobořil prosazuje uvolnění trhu s konopím za přísných podmínek dlouhodobě. "V oblasti konopí se zdá, že prohibice zcela selhává a trh se nejen usadil, ale také stále narůstá. Proto potřebujeme najít lepší nástroje kontroly. Přísně regulovaný trh dokáže regulovat, co a kdo vyrábí kde, komu a kolik se toho prodává. Toto úplný zákaz nedokáže. Regulovaný trh má větší potenci prevence," uvedl v tiskové zprávě dnes Vobořil.

Ve skupině jsou podle Hluštíka zástupci Senátu, ministerstev, adiktologických služeb, policie, celníků a experti na drogovou problematiku. Na nastavení kontrol, hodnocení zdravotních rizik a prevenci, mezinárodní právo a domácí legislativu, ekonomické přínosy i sledování kvality se zaměří menší týmy. Podle Hluštíka se jedná o "vytvoření tří principů regulace". Ta by se měla týkat licencí, konopných klubů a samopěstování.

Takzvaný věcný záměr by měl vzniknout do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Poté by návrh měli projednávat koaliční politici a vláda. Pak by pokračovala práce na sepsání konkrétních paragrafů.

Skupina by se měla sejít znovu v prosinci. První výstupy by mohly být po Novém roce. Vobořil plánuje výsledky pracovních jednání zveřejňovat. ČTK už dřív řekl, že by byl rád, aby zákon začal platit už v roce 2024.

Se zavedením regulovaného trhu s konopím počítá návrh plánu proti závislostem na příští tři roky, který Vobořil představil v říjnu. Podle dokumentu by díky kontrolovanému prodeji stát mohl na daních ročně získat miliardy korun.

Současná vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle vědeckých zjištění. Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit i spotřební daně.