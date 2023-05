Vobořil: Regulovaný trh s konopím může skončit u Evropského soudu

Praha - Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil počítá s tím, že plánované zavedení regulovaného trhu s konopím může skončit u Evropského soudu. Jde však podle něj o nejlepší možnost, protože prohibice prokazatelně nefunguje a přináší pouze náklady a rizika. Vobořil to dnes řekl v Praze na konferenci Cannabis Summit. Návrh, který protidrogový koordinátor připravuje, počítá s povolením domácího i komerčního pěstování konopí, vznikem speciálních klubů pro jeho rekreační užívání i licencovaným prodejem v obchodech pro lidi nad 18 let.

Vznik přísně regulovaného trhu pro je součástí plánu boje proti závislostem, který začátkem dubna schválila vláda a zahrnuje také posílení prevence a léčby závislostí nebo vyšší zdanění návykových látek.

Národní koordinátor dnes řekl, že by si přál, aby Sněmovna návrh schválila do konce roku, v ideálním případě by tak regulovaný trh mohl začít platit od roku příštího. S ohledem na evropskou legislativu a fakt, že česká vláda je nyní jediná, která v EU počítá s komercionalizací rekreačního užívání, je však podle něj pravděpodobné, že některá jiná členská země opatření napadne u Evropského soudu.

"Již máme skupinu právníků, kteří pracují na tom, co budeme dělat, kdybychom věc museli řešit u Evropského soudu," řekl Vobořil. Pokud by český stát soudní proces, který může trvat roky, prohrál, má v záloze i jiná, byť podle něj ne tak dobrá řešení.

Koordinátor dnes popsall také některé předpokládané parametry plánované změny. Vstup na trh bude podmíněn placenou licencí. Za plochu 200 metrů čtverečních pro pěstování je podle Vobořila v plánu poplatek asi 50.000 korun ročně, stejnou částku by měli platit prodejci. Lékárny mají mít možnost prodeje bez poplatku, doma by lidé mohli konopí volně pěstovat na ploše do tří metrů čtverečních.

Vobořil nechce omezovat počet vydaných licencí, v koalici se však podle něj diskutuje o tom, zda omezit plochu pro daného výrobce, aby trh postupně neovládlo pouze několik velkých hráčů. Koordinátor by také rád zavedl registraci uživatelů, čímž by se dalo omezit množství marihuany, kterou bude možné měsíčně koupit. Dodal, že hledá takové řešení, aby registraci a evidenci neměl na starosti stát.

Německý právník a odborník na evropskou regulaci Kai-Friedrich Niermann ČTK řekl, že komerční prodej skutečně může být problematický jak z hlediska mezinárodního, tak evropského práva. Podle mezinárodní dohody z roku 1961 je distribuce marihuany možná jen pro vědecké a lékařské účely, což se podle něj ale dá řešit například odstoupením a opětovným přijetím dohody s výhradou.

Evropská legislativa pak podle právníka stanovuje, že není možné distribuovat marihuanu bez důvodu. Pokud je ale legalizovaná, důvod existuje, takže je možné prodej ospravedlnit, dodal. Problém a jeden z důvodů, proč jiné země tuto cestu opustily, však spočívá v otázce volného pohybu zboží a služeb, který je jedním z pilířů EU. Pokud trh otevře jenom jeden stát, je to podle Niermanna problematické, protože jiné státy na tomto trhu nemůžou participovat.

Organizátor konference Sean Carney ČTK řekl, že k Vobořilově plánu mají na úrovni vládní koalice výhrady především lidovci. Měli by ale podle něj brát v potaz podložená fakta, podle kterých je pro omezení škodlivých dopadů objektivně lepší zavést regulovaný trh, než ponechat nynější situaci, za které se dá marihuana bez problémů pořídit na černém trhu, ovšem bez záruky její bezpečnosti a bez ekonomického přínosu pro stát.