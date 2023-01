Vobořil chce dokončit obrysy normy o regulaci trhu s konopím do konce března

Praha - Obrysy zákona o regulovaném trhu s konopím v Česku by měly být hotové do konce března. Takzvaný věcný záměr normy se zaměří na pravidla pěstování, výroby konopných produktů, distribuce, prodeje či vývozu. Počítá se se zdaněním. ČTK to sdělil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Usilovat chce o to, aby změny začaly v praxi platit příští rok. Podle výroční zprávy o nelegálních drogách za loňský rok užilo konopné látky až 34 procent Čechů a Češek nad 15 let. Za poslední rok to byla až desetina.

"V minulém roce užilo konopí okolo milionu lidí. Většina z nich normálně v životě funguje. Jde tedy o etablovaný, ale nelegální trh. I proto je důležité místo represe a trestních postihů zvolit přísně regulovaný trh," uvedl Vobořil. Dodal, že připravovaná regulace bude mnohem přísnější než u tabákových výrobků.

Vobořil dlouhodobě prosazuje zavedení legálního trhu s konopím za přísných podmínek. Poukazuje na to, že při důsledné regulaci je možné výrobu, distribuci a prodej kontrolovat. Účinnější je pak i prevence. Protidrogový koordinátor už dřív řekl, že díky kontrolovanému trhu by stát mohl na daních také ročně získat miliardy korun. "Navrhujeme zdanění konopí a výběr finančních prostředků za udělování licencí. Počítáme tak s významným příjmem do státního rozpočtu. Zároveň doufám, že se následně s vládou dohodneme na nějaké alokaci části prostředků na prevenci," uvedl Vobořil.

Podle Davida Hluštíka z vládního oddělení pro koordinaci protidrogové politiky připravovaný návrh počítá se zdaněním a pravidly pro legální pěstování, fungování konopných klubů, licencovaný prodej i vývoz. Stanovuje omezení, kdo, kde a s jakými povoleními bude moci konopné látky vyrábět a prodávat. V plánu je zavedení registrace uživatelů, drobných pěstitelů či konopných spolků. Výdej zboží by se měl důsledně evidovat. Vobořil podotkl, že podobně postupuje například Německo, Nizozemsko, Lucembursko či Malta.

O nastavení zákonných pravidel jedná od loňského roku expertní skupina. Poprvé se sešla loni v listopadu, naposledy minulý týden. Další setkání by se mělo konat začátkem února, upřesnil Hluštík. Výsledný záměr zákona by pak na jaře měli projednat koaliční politici a vláda. Poté by pokračovala práce na sepsání paragrafů. "Moje ambice stále zůstává, abychom měli případně zákon v účinnosti v roce 2024," dodal Vobořil.

Vláda do svého letošního legislativního plánu ale věcný záměr ani samu normu nezahrnula. V programovém prohlášení však Fialův kabinet uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle vědeckých zjištění. Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit i spotřební daně, píše ve svém programu vláda. Se zavedením regulovaného trhu s konopím pak počítá návrh plánu proti závislostem na tři roky do konce roku 2025, který protidrogový koordinátor představil loni v říjnu.