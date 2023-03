Vobořil chce dát vládě do konce měsíce návrh plánu boje proti závislostem

Praha - Vláda by mohla do konce měsíce dostat návrh plánu boje proti závislostem s opatřeními na tři roky. Připravovaný dokument má pět priorit. Vedle prevence a léčby, úprav zdanění a zavedení kontrolovaného trhu s konopím mezi ně pak patří ještě prosazování postupu v EU a zmírnění dopadů migrace. Na dotaz ČTK to dnes řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle záměru by stát mohl díky novému zdanění návykových látek a efektivnějšímu výběru daní získat ročně až 15 miliard korun.

"Priority se neupravují, zůstávají. Měli jsme 100 připomínek... Jsme myslím (s přípravou dokumentu) u konce," uvedl Vobořil. Podle něj zbývá dořešit výhrady ministerstev zdravotnictví a financí. "Vypořádáme připomínky možná v tomto týdnu. Chceme dát plán na jednání vlády do konce měsíce," řekl koordinátor.

Podle původního záměru měla vláda dokument dostat do konce minulého roku. Zamýšlené kroky na tři roky Vobořil představil loni v polovině října. Mezi opatřeními bylo posílení financí na prevenci a léčbu. Tehdejší verze počítala s tím, že by do nich měla plynout asi miliarda korun místo dosavadních asi 300 milionů korun. Vzniknout by měla nová agentura pro prevenci a léčbu, provoz měl stát asi 25 milionů korun. Rozšířit by se měla síť adiktologických služeb pro lidi se závislostí. Peníze by měly putovat i do programů pro závislé na alkoholu, do substituční léčby, výzkumu či preventivní kampaně.

Navrhovaný plán počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Mohlo by to přinést až čtyři miliardy korun z prodeje konopných produktů a z licencí. Vobořil na podzim zmínil také daně na nikotinové produkty. Zdanění u nikotinových sáčků či elektronických cigaret by mělo být nižší než u klasických cigaret. Ročně by to mohlo vynést až miliardu korun. Přiblížením zdanění zahřívaných tabákových výrobků a tabáku ke kouření by stát mohl podle plánu získat tři až sedm miliard korun. Potírání černého trhu s cigaretami a alkoholem a efektivnější výběr daní by znamenaly pak až dvě miliardy korun. Až miliardu by přineslo potírání nelegálního trhu s hazardním hraním, upřesnil při představení materiálu Vobořil. Podle dokumentu by se pak případně až dvě miliardy daly získat ještě díky novému zdanění tichého vína.

Podle chystaného plánu nyní stát na spotřebních daních z tabákových výrobků ročně vybere asi 60 miliard korun, u alkoholu je to asi 13 miliard korun. Na dani z hazardu přiteče do státního rozpočtu 5,1 miliardy a do obecních rozpočtů asi 4,9 miliardy, uvádí navrhovaný plán. Kvůli zdravotním i jiným dopadům závislostí a předčasným úmrtím pak společnost ztrácí zhruba 150 až 180 miliard korun ročně.

Fialova vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle vědeckých zjištění. Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit i spotřební daně.