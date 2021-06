Vnučka Muchy: Epopej nemá být v Savarinu, ale na Zbraslavi, pak v Braníku

Praha - Vnučka malíře Alfonse Muchy a jedna z dědiček Jarmila Mucha Plocková nesouhlasí se záměrem Prahy umístit Slovanskou epopej na 25 let do budovy Savarin na Václavském náměstí. Než bude hotova samotná budova pro epopej, měla by být plátna podle ní na zámku na Zbraslavi. Následně by preferovala, aby po dohodě s majitelem vznikl nový prostor pro cyklus obrazů v Branických ledárnách. ČTK to v e-mailovém rozhovoru dnes sdělila Mucha Plocková. Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

Plátna budou na příštích pět let zapůjčena do Moravského Krumlova, kam by se měla přestěhovat letos. Developerská společnost Crestyl nabídla na přelomu roku hlavnímu městu vystavit po návratu z Moravského Krumlova epopej v budovaném paláci Savarin na Václavském náměstí, a to na 25 let zdarma. S tím ale Mucha Plocková nesouhlasí.

"Já, coby druhý dědic, jsem o tomto záměru informovaná nebyla, jednání proběhla bez mé účasti. S touto dohodou nesouhlasím. Veškeré mediální výstupy, jak ze strany vedení města, tak společnosti Crestyl, že rodina Muchových si přeje v podzemí Savarinu Muchova plátna na 25 let umístit, jsou falešné. Za Muchovu rodinu je to přání pouze jednoho ze dvou dědiců," uvedla. Druhým dědicem je malířův příbuzný John Mucha.

Mucha Plockové vadí, že by plátna byla umístěna v podzemních prostorách obchodního komplexu. Zároveň je umístění podle ní v rozporu s prohlášením magistrátu, že chce ulevit turistickému náporu v centru. Epopej by sem naopak přilákala další turisty. V umístění v Savarinu vidí rovněž rezignaci města na slib, že bude pro plátna vystavěna samostatná budova.

Po návratu z Moravského Krumlova by podle ní měla být epopej nejdříve na Zámku na Zbraslavi a poté v Braníku. "Osobně preferuji Bránické Ledárny. Památkově chráněný objekt je sice v majetku soukromého vlastníka, ale tomu se nápad líbí a je ochotný se s městem dohodnout. Vnitřní prostor centrální stavby s horním osvětlením svými rozměry pro 20 velkoformátových pláten bohatě splňuje všechny požadované parametry," uvedla Plocková.

Msto v loňském roce jednalo s majiteli Zbraslavského zámku o umístění pláten. Zástupci metropole se k tomuto záměru nakonec nepřiklonili.

Městská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) ČTK řekla, že ledárny nejsou ideálním místem, kde by obrazy měly být umístěny. Město by tím nesplnilo slib někdejšího vedení Alfonsi Muchovi, že pro cyklus vznikne vlastní budova. "To by s ohledem na soukromého majitele Ledáren nebylo možné zaručit, byť Ledárny Braník byly z Institutem plánování a rozvoje (IPR) z vytipovaných variant velkým favoritem," uvedla.

Nesouhlasí ani s tím, že by magistrát rezignoval na stavbu samostatné budovy. "Pro epopej postavíme moderní a důstojné výstavní prostory na Těšnově, které budou na pozemku hlavního města a kde epopej zakotví po pěti letech v Moravském Krumlově a 25 letech v Savarinu, s jehož zástupci teprve jednáme o všech podmínkách," uvedla Třeštíková.

Umístění v Savarinu na 25 let podle ní zajistí, že nebude epopej neustále přesouvána z místa na místo nebo do depozitáře, jako tomu bylo v posledních letech. "Aby se osud Slovanské epopeje neměnil s každou změnou politické reprezentace na magistrátu, bylo důležité najít shodu napříč politickými kluby včetně opozice na dalším postupu, to se podařilo," dodala radní. S Plockovou je prý ve spojení a o záměrech města ji informuje.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.