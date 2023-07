Vnitro připravuje prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Uprchlíci z Ukrajiny napadené Ruskem si budou možná moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, a to do konce března 2025. Postup popisuje novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou dnes ministerstvo vnitra poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Dočasná ochrana umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Autoři návrhu konstatují, že dosavadní průběh válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by se v blízké době mohli vrátit domů.

V unijních pracovních skupinách panuje podle materiálu ministerstva vnitra nad prodloužením dočasné ochrany až do března 2025 shoda. Na politické úrovni by mělo být o prodloužení rozhodnuto na úrovni Evropské unie do konce října. "S ohledem na časový rámec však není možné s legislativním procesem čekat až na oficiální rozhodnutí Rady Evropské unie," zdůvodňují autoři novely její načasování.

Česká republika udělila dočasnou ochranu zhruba půl milionu uprchlíků z Ukrajiny, zhruba třetina se jich vrátila zpět. K letošnímu 18. červnu dostalo vízum k ochraně 344.800 lidí z Ukrajiny, většinou ženy a děti.

Podle dřívějších informací tvoří zhruba třetinu uprchlíků děti a mladí do 18 let, z dospělých jsou více než dvě třetiny ženy. Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v ČR není známý. Česká republika přijala ze všech zemí střední a východní Evropy v přepočtu na obyvatele nejvíce uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. V absolutních číslech je ČR třetí za Polskem a Německem.

Dočasnou ochranu nyní dokládá takzvaný vízový štítek v dokladech uprchlíků s dobou platnosti do 31. března 2024. Postup vydávání štítků se podle ministerstva letos osvědčil, další prodloužení proto má být v podstatě totožné. "S ohledem na stále vysoký počet osob, jichž se tato změna týká, počítá návrh s tím, že proces prodlužování dočasné ochrany se opět rozloží do dvou etap a delšího časového období, neboť není možné, aby všem uprchlíkům byla dočasná ochrana prodloužena v jeden den. Povinnost elektronické registrace bude stanovena do 15. března 2024 a její součástí je výběr termínu k osobní návštěvě pracoviště ministerstva vnitra, kde jim bude do příslušného dokladu vyznačen vízový štítek osvědčující dočasnou ochranu až do 31. března 2025. K vyznačení vízového štítku se cizinec po úspěšném provedení registrace musí dostavit do 30. září 2024. Pokud cizinec neprovede registraci v určeném termínu, případně se po registraci do konce září 2024 nedostaví k vyznačení vízového štítku, pak mu dočasná ochrana zanikne," uvádějí autoři návrhu.

Povinnou součástí registrace k prodloužení dočasné ochrany bude nově dotazník sloužící k statistickým zjišťováním. Otázky budou souviset s pobytem držitelů dočasné ochrany v Česku.

Novela reaguje také na změny ve školství a na množící se poptávku cizinců po asistenci při návratu zpět Ukrajinu. Obecná pravidla pro dobrovolný návrat podle zákona o pobytu cizinců ani podle zákona o dočasné ochrany nejsou podle autorů vyhovující a dostatečně flexibilní. Ministerstvo vnitra proto plánuje vytvořit samostatný speciální program, který předloží ke schválení vládě.