Vnitro připravuje dvě varianty voleb, projedná je vláda

Praha - Ministerstvo vnitra připravuje dvě varianty volebního zákona, které by měla v pondělí projednat vláda. Jeden návrh počítá s tím, že by Česká republika tvořila jeden obvod a byla by jediná kandidátka za každou stranu v celé zemi. Druhá varianta zachovává 14 volebních krajů a mění způsob přidělování mandátů. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nemá ale problém ani s využitím lidoveckého poslaneckého návrhu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu před odletem do Polska uvedl, že vláda vypracuje vlastní návrh nového volebního zákona. Minulý týden se přitom sněmovní strany shodly, že kvůli úspoře času využijí lidovecký návrh. Parlamentní strany o úpravách volebních pravidel jednají kvůli verdiktu Ústavního soudu, který před dvěma týdny některé pasáže předpisu zrušil.

"Já jsem dostal za úkol připravit dvě varianty. Jedna varianta je jeden volební obvod, druhá 14 volebních obvodů s poměrným přepočtem," řekl dnes Hamáček. Podle něj by byl nejčistší možností jeden obvod, vnímá ale, že v Senátu a velké části Sněmovny pro to většina není. Aby ČR tvořila jediný obvod prosazuje hnutí ANO na rozdíl od většiny ostatních stran.

Lídři sněmovních stran se kvůli volebnímu zákonu sešli minulé úterý a dohodu, že kvůli časové úspoře využijí lidovecký návrh, prezentovali jako jeden z hlavních výsledků jednání. Shoda je podle stran i na tom, že by koalice stran měly pro vstup do Sněmovny potřebovat více než pět procent hlasů.

"Já za sociální demokracii jsem připraven držet dohodu, která byla uzavřena, že to postavíme na tom lidoveckém, a stále si to dokážu představit. Nicméně jako ministr vnitra plním zadání předsedy vlády a připravuji materiál do vlády," dodal Hamáček.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní již při letošních sněmovních volbách.

Babiš po verdiktu prohlásil, že se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi. Zpochybnil také nestrannost předsedy soudu Pavla Rychetského.