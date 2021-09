Vnitro představilo volební web a edukační videa k hlasování

Praha - Ministerstvo vnitra připravilo volební web a sérii edukačních videí k hlasování v říjnových sněmovních volbách. Novinářům to řekl náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Vokáč. Úřad podle něj počítá s tím, že se téměř jistě uplatní speciální způsoby hlasování pro lidi v karanténě a izolaci, se kterými počítá speciální zákon pro případ, že i v polovině září bude v Česku kvůli covidu-19 v platnosti pandemický stav.

Informace pro voliče, kandidáty či členy volebních komisí jsou dostupné na webu vnitra, kde úřad zveřejní i 11 edukačních videí. Většina z nich se týká běžného hlasování, popisují například volební systém, kandidátní listiny či sčítání hlasů. Dvě videa se pak týkají speciálních koronavirových opatření, především popisují hygienické požadavky na hlasování v běžných volebních místnostech, ale i na místech pro hlasování z auta.

Hlasování z auta či do přenosných schránek patří mezi mimořádné způsoby hlasování, se kterými počítají předpisy pro případ, že příští středu bude i nadále pandemický stav. "Téměř s jistotou se tyto způsoby využijí, nic nenasvědčuje tomu, že by 15. září měla být situace jiná než dnes," řekl Vokáč. Místo pro hlasování z auta se bude nacházet v každém okrese, umístění závisí na rozhodnutí krajů, které mohou postupovat podle epidemické situace v regionu. Adresy drive-in hlasovacích míst zveřejní kraje nejpozději 23. září, vnitro na svém webu poté zpřístupní mapu všech stanovišť.

Příprava voleb podle ministerstva postupuje nyní na úrovních obcí, krajů i státu. Tiskne se deset milionů sad volebních lístků, které budou letos nově potištěné vždy jen z jedné strany. "Zajistí se tím, že voliči a komise nebudou vystaveni riziku, že by zapomněli otočit lístek, a zapomněli na kandidáty, kteří jsou na druhé straně lístku," uvedl Vokáč.

Distribuce hlasovacích lístků na pověřené obecní úřady začala v úterý a skončí 23. září. Voliči obdrží sady hlasovacích lístků nejpozději 5. října. Pokud je do schránky nedostanou, mohou si je vyžádat ve volební místnosti. Lidé, kteří chtějí volit mimo trvalé bydliště, musí na příslušný obecní či na zastupitelský úřad doručit žádost o voličský průkaz písemně do 1. října, nebo osobně do 6. října do 16:00 hodin. Obecní úřady začnou voličské průkazy vydávat 23. září.

Volby se uskuteční 8. a 9. října. O poslanecká křesla letos usiluje 5258 kandidátů, což je méně než před čtyřmi lety. Tehdy bylo ke sněmovním volbám připuštěno rekordních 7539 kandidátů z 31 stran a hnutí. Nyní o hlasy voličů usiluje 22 volebních uskupení.