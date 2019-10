Vnitro nemá informace o přímém nebezpečí pro ČR po smrti vůdce IS

Praha - Po smrti vůdce takzvaného Islámského státu abú Bakra Bagdádího nemá ministerstvo vnitra žádné informace o tom, že by České republice hrozilo bezprostřední nebezpečí. Obecně ale platí, že policie všechny akce s vysokou koncentrací osob důkladně vyhodnocuje a přijímá příslušná bezpečnostní opatření. Na dotaz ČTK to napsal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Před možnou odvetou za smrt Bagdádího varoval v dopise policejním prefektům francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Smrt Bagdádího je symbolickou ranou pro IS, ale teroristická hrozba IS trvá a možná se zrodí nová a ještě horší organizace, míní izraelský analytik.

"V současné době platí na území České republiky první stupeň ohrožení terorismem. V tuto chvíli nemáme žádné informace, že by České republice hrozilo bezprostřední nebezpečí. Nicméně obecně platí, že policie všechny akce s vysokou koncentrací osob důkladně vyhodnocuje a přijímá příslušná bezpečnostní opatření. Situaci rozhodně nepodceňujeme a jsme v kontaktu s našimi zahraničními partnery," uvedl Hamáček.

Americký prezident Donald Trump na nedělní tiskové konferenci oznámil Bagdádího smrt. Řekl, že vůdce teroristické organizace přišel o život v noci na sobotu při dvouhodinové operaci zvláštního amerického komanda na severozápadě Sýrie.

Francie Spojeným státům poblahopřála, ale varovala, že smrt teroristy neznamená, že přestane fungovat i jeho organizace. Podobně se vyjádřil britský premiér Boris Johnson. Jak vyplývá z dopisu, který zaslal francouzský ministr vnitra Castaner policejním prefektům, Francie se obává odvety za smrt Bagdádího. "Možné zesílení džihádistické propagandy následující po této smrti, které by mohlo vést k výzvám k odvetě, vyžaduje extrémní ostražitost, zejména během veřejných akcí v příštích dnech," citovala z Castanerova dopisu agentura Reuters.

Analytici: Smrtí Bagdádího IS nekončí, hrozí zrod nové organizace

Smrt lídra teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího, který zemřel o víkendu při vojenské operaci Spojených států v severozápadní Sýrii, je spíše symbolickou ranou pro IS a neměla by se přeceňovat, míní analytici citovaní deníkem The Times of Israel.

"Je více než pravděpodobné, že se zrodí jiná podobná organizace s neméně charismatickým lídrem, jako byl Bagdádí, která může být ještě brutálnější než IS, lze-li si vůbec něco horšího ještě představit," domnívá se izraelský analytik Avi Issacharoff. I on si, stejně jako řada dalších expertů, myslí, že smrt lídra IS neznamená konec této organizace.

"Po rozpadu jeho územního impéria je Islámský stát už spíše jen idea než realita, ale jako takový bude pokračovat, ve změněné formě, a bude Západ ohrožovat i v příštích letech," míní Issacharoff.

Nahradit Bagdádího bude obtížné, ale IS přežil už smrt řady svých vysoce postavených velitelů, míní analytik Joseph Krauss. Podle něj jsou velkou hrozbou tisíce bojovníků IS ve věznicích, včetně těch na východě Sýrie, které střeží či donedávna střežili kurdští bojovníci.

"Je možné, že budoucí šéf IS má teď na sobě vězeňskou kombinézu a v klidu rekrutuje nové bojovníky za betonovými zdi s ostnatým drátem a promýšlí strategii, jako to kdysi dělal Bagdádí," poznamenal Krauss. Připomněl rovněž připomněl, jak IS získával příznivce mezi sunnitskými muslimy na Blízkém východě, kteří byli nespokojení se svými vládami. V posledních týdnech propukly protivládní protesty mimo jiné v Iráku, kde v předchozích letech rovněž IS ovládl rozsáhlá území.