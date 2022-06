Vnitro navrhuje kvůli zachování ubytování pro uprchlíky novelu lex Ukrajina

Praha - I po skončení nouzového stavu by měla nadále platit opatření, která nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Také kraje a obce by měly mít povinnost dál poskytovat běžencům ubytovací kapacity. Navrhuje to ministerstvo vnitra, které ve středu předloží vládě novelu zákona zvaného lex Ukrajina.

"Současný systém zajištění ubytovacích kapacit se zcela jednoznačně osvědčil. Právě díky němu má Česká republika výraznou většinu uprchlíků, kteří potřebují asistenci státu, ubytovánu v důstojných podmínkách," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. V zařízeních nyní podle úřadu pobývá zhruba 50.000 lidí prchajících před ruskou invazí. Denně je pak potřeby umístit dalších 200 až 400 běženců, kteří nově dorazili nebo jim již ubytování skončilo.

Stávající opatření, která vyčleňují ubytovací kapacity pro Ukrajince, platí pouze pro dobu nouzového stavu. Ruská agrese na Ukrajině a migrační vlna však trvají. Novela má zajistit, aby kraje a ústřední správní úřady dál zajišťovaly Ukrajincům ubytování i další služby. Kraje budou mít podle návrhu také oprávnění uzavírat smlouvy s dalšími poskytovateli bydlení a využívat pro uprchlíky i nebytové prostory.

Ministerstvo vnitra na novele ještě pracuje, řekl dnes ČTK mluvčí Jakub Veinlich. S prodloužením nouzového stavu podle něj úřad nepočítá. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z minulého týdně je v ČR zhruba 300.000 ukrajinských uprchlíků.