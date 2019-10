Vnitro k případné migrační vlně chystá zrychlené azylové řízení

Praha - Ministerstvo vnitra chce pro případ nové migrační vlny uzákonit, aby o udělení azylu uprchlíkům bylo možné výjimečně rozhodnout do 30 dnů. Toto řízení v případě zvláštní situace má zavést novela azylového zákona. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má být pojistkou, která by byla použita na základě rozhodnutí vlády v případě nadměrného přílivu nelegálních migrantů. Hamáček to dnes uvedl ve Sněmovně v reakci na dotaz poslankyně SPD Karly Maříkové.

"Superzrychlené azylové řízení" by podle ministra bylo použito ve výjimečných případech s tím, že kdo by nárok na azyl neměl, byl by deportován. Hamáček současně uvedl, že aktuálně žádné nebezpečí přílivu migrantů nehrozí. Řízení má být pojistkou v rámci připravenosti na tu nejhorší situaci. "Kdo je připraven, není překvapen," dodal ministr.

Řízení by podle něj doplnilo dosud uzákoněná opatření, jakými jsou jednotná registrační místa nebo znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Náklady ministr nevyčíslil.

Hamáček ostře odmítl tvrzení poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové (Trikolóra), že novela má ohrozit bezpečnost v ČR rozšířením možností institutu strpění cizince na území ČR. Podle poslankyně umožní přiznat postavení uprchlíka i těm, kdo na něj nemají nárok, a znemožní jej z Česka vyhostit.

"Nebudu čelit lžím a dezinformacím," uvedl ministr s tím, že poslankyně "ruku v ruce s ruskými dezinformačními servery vede kampaň". Institut strpění má být nově využit výjimečně pro žadatele o azyl, kteří v Česku spáchali trestný čin, ale vyhoštěni nebudou do doby, než jim v zemi původu přestane hrozit násilná smrt nebo perzekuce.

"Já si nevezmu na triko, že někoho pošlu domů, aby ho tam zastřelili," vysvětlil ministr. Kdo bude v Česku pouze strpěn, bude moci být deportován rychleji než podle platného režimu, až mu v zemi původu nebude hrozit zabití, podotkl. "Nesurfujte na vlně laciného populismu, je to nedůstojné," dodal k poslankyni.