Vnitro: Eurovolby v ČR budou 7. a 8. června, Pavel je má vyhlásit do března

Praha - České europoslance si lidé budou moci v návaznosti na unijní dohodu vybírat 7. a 8. června příštího roku, termín ale podle ministerstva vnitra musí formálně vyhlásit prezident Petr Pavel. Má na to zhruba deset měsíců, neboť rozhodnutí hlavy státu o termínu voleb musí být vydáno nejpozději 9. března 2024. Na dotaz ČTK to dnes odpověděla Hana Malá z ministerstva vnitra. Strany a hnutí mají mít s ohledem na zákonné lhůty na sestavení a předložení kandidátních listin pro eurovolby čas do 2. dubna příštího roku.

"Volby do Evropského parlamentu vyhlašuje v ČR formálně prezident republiky. Je však v daném případě vázán dohodou o termínu na evropské úrovni a českými zákonnými pravidly pro určení volebních dnů. S ohledem na to bude třeba vyhlásit volby do Evropského parlamentu na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024," uvedla Malá.

"Je třeba, aby rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů nejpozději 90 dnů před jejich konáním. S ohledem na výše uvedené tedy nejpozději 9. března 2024," dodala Malá.

Voliči v zemích Evropské unie si podle dohody velvyslanců členských zemí EU z minulé středy půjdou vybírat nové europoslance mezi 6. až 9. červnem příštího roku. Bude to o dva týdny později než v roce 2019, kdy se konaly předchozí eurovolby. Dohodu velvyslanců na termínu voleb musí ještě formálně stvrdit zástupci vlád. V Česku, kde se na rozdíl od dalších zemí EU hlasuje ve dvou dnech, se poslední vybírání 21 českých europoslanců konalo 24. a 25. května před čtyřmi lety.

Nové složení unijního zákonodárného sboru určují voliči na pět let. Obyvatelé 27 zemí bloku půjdou k volbám poprvé po odchodu Velké Británie z EU. Celkem Evropané vybírají 705 poslanců. Každá země vybírá takový počet zástupců, který odpovídá její velikosti.

Po volbách do Evropského parlamentu budou lídři členských zemí rozhodovat o tom, kdo následujících pět let povede Evropskou komisi, tedy unijní exekutivu. Europoslanci dlouhodobě prosazují, aby v čele komise stál lídr vítězné europarlamentní kandidátky, vlády však na tento princip nechtějí přistoupit.