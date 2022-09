Vlkanova si startem v LM splnil další sen, debakl bral i jako cennou zkušenost

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů FC Barcelona - Viktoria Plzeň, 7. září 2022. Zprava Robert Lewandowski (uprostřed) z Barcelony. Barcelona's Robert Lewandowski, center, duels with the ball surrounded by Plzen players during a Group C Champions League soccer match between FC Barcelona and Viktoria Plzen at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 7, 2022. (AP Photo/Joan Monfort)

Utkání 1. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů FC Barcelona - Viktoria Plzeň, 7. září 2022. Zprava Robert Lewandowski (uprostřed) z Barcelony. Barcelona's Robert Lewandowski, center, duels with the ball surrounded by Plzen players during a Group C Champions League soccer match between FC Barcelona and Viktoria Plzen at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 7, 2022. (AP Photo/Joan Monfort) ČTK/AP/Joan Monfort

Barcelona - Ještě před 10 dny nastoupil za Hradec Králové proti Olomouci, následně však fotbalista Adam Vlkanova zamířil do Plzně a ve středu si v dresu Viktorie v základní sestavě odbyl na hřišti Barcelony premiéru ve skupině Ligy mistrů. Osmadvacetiletému záložníkovi se tím po červnovém debutu za českou reprezentaci splnil druhý z velkých snů. Vysokou porážku 1:5 bral Vlkanova i jako cennou zkušenost.

"Prožívám týden snů, pro mě úžasné. Je to další splněný sen, proto se ten fotbal hraje. Co víc si přát než hrát Ligu mistrů? Není víc než národní tým a Liga mistrů. Jsem strašně rád, že po nároďáku jsem si splnil i tohle. Jen škoda toho výsledku. Porovnali jsme se s nejvyšší kvalitou a je na čem pracovat," řekl novinářům Vlkanova, který před týdnem debutoval za Plzeň v ligovém utkání proti Slovácku.

Jeho nový celek na stadionu Camp Nou ve 34. minutě prohrával 0:2. Pak sice snížil Jan Sýkora, ale ještě do pauzy se podruhé prosadil Robert Lewandowski a po změně stran přidala favorizovaná Barcelona další dvě branky.

"Doufali jsme, že vydržíme mnohem déle bez inkasovaného gólu. Bohužel jsme ho dostali ze standardky, což je většinou spíše naše silná stránka. Pak už to bylo mnohem těžší. Bylo skvělé, že jsme dokázali snížit na 1:2. Měli jsme výsledek udržet do poločasu. Měli jsme to urvat a pak jsme mohli Barcelonu třeba ještě pozlobit. Ale když dostanete na konci poločasu na 1:3, určitě to nepomůže," přemítal Vlkanova.

"V poločase jsme si říkali hlavně nebláznit a nic neotvírat, protože by to bylo ještě horší. Potřebovali jsme hrát furt stejně a věřit, že ještě z něčeho udeříme. Měli jsme šanci na 2:3, škoda, že to Choras (Tomáš Chorý) nedal. Nakonec to bylo 1:5. Nikdo asi nečekal, že vyhrajeme, přesto jsme věřili, že by to mohl být lepší výsledek. Kvalita se ukázala a asi zaslouženě nás takhle porazili," uvedl Vlkanova.

Po zápase si s nikým neměnil dres. "Ani jsme to moc neřešili. Někdo si určitě nějaké dresy měnit chtěl, ale pro mě bylo důležité nechat si ten první pro sebe. Vždy chcete mít vzpomínky z prvních zápasů. Jak z nároďáku, tak teď z Ligy mistrů jsem si nechal pro sebe. Druhý (po přestávce) jsem si chtěl vyměnit, ale nebyla možnost. Tak třeba někdy jindy," řekl Vlkanova.

Je přesvědčen, že středeční zápas bude pro Západočechy cennou lekcí do dalších bojů ve čtyřčlenné skupině C, kde jsou ještě Bayern Mnichov a Inter Milán. "Určitě nám to pomůže. Doma budeme určitě silnější a věřím, že dokážeme získat i nějaké body. Zároveň je to taková motivace, abychom se dostali na vyšší úroveň a dokázali jim víc konkurovat. Věřím, že v dalších zápasech tyhle zkušenosti ještě využijeme," dodal Vlkanova.

Gól překonal Sýkorovy sny, radost mu však trochu pokazil debakl

Plzeňský fotbalista Jan Sýkora odmala fandí Barceloně. Osmadvacetiletý záložník snil o tom, že si jednou v katalánské metropoli zahraje, ale na to, že dá na slavném stadionu Camp Nou gól, by nepomyslel. Radost ze vstřelené branky v úvodním utkání skupiny Ligy mistrů mu ale trochu kazila vysoká porážka 1:5, a tak měl smíšené pocity.

"Barceloně odmala fandím. Odmalička jsem snil o tom, že tady jednou budu hrát. Už když jsem se tu byl podívat před pár lety, tak jsem v to doufal. Teď se mi to splnilo, k tomu jsem dal ještě gól. To je něco neskutečného, takový sen jsem snad ani neměl a nečekal. Jenom to podtrhuje to, co jsem fotbalu dal," řekl novinářům Sýkora.

"Bohužel mi tu radost trochu kazí ten výsledek, prohra 1:5 je docela krutá. Takže pocity jsou smíšené. Myslím, že jsme makali, hráli jsme, na co jsme měli. Nechali jsme na hřišti maximum. Mohli jsme některé situace vyřešit líp, ale Barcelona je prostě extratřída a ukázala to," doplnil plzeňský univerzál.

Ve 44. minutě si naskočil na centr od Václava Jemelky a hlavou snížil na 2:1. "Byl to skvělý balon. Stačilo mi jen nastavit hlavu a uklidit to tam. Hlavou góly dávat umím, v lize už jsem nějaké hlavou dal. Že bude na Barceloně, to bych asi nevěřil. Ale sny jsou od toho, aby se plnily," poznamenal Sýkora.

"Ani nevím, co mi proběhlo hlavou. V první chvíli jsem byl zavařený. Ve druhé chvíli mi proběhlo to, že je to kontaktní gól na 2:1 a že nějaká šance určitě je. Bohužel jsme pak před poločasem nešťastně dostali ještě třetí gól. Ve druhém poločase nám pak Barcelona ukázala lekci z produktivity a zaslouženě vyhrála," doplnil bývalý hráč pražské Slavie či Liberce.

Navzdory vysoké porážce označil branku na Camp Nou za životní. Nevyloučil, že si jako památku na něj nechá udělat tetování podobně jako po nejrychlejším gólu v historii Evropské ligy, který zaznamenal před šesti lety v dresu Liberce proti Karabachu. "Určitě o tom popřemýšlím. Teď na to není čas, asi až po sezoně," podotkl Sýkora.

Ocenil hvězdného útočníka Roberta Lewandowského, který proti Plzni zaznamenal hattrick. "Styl, jakým si hledá balon, jak ho udrží a jak řeší finální situace... Je vidět, že je to extratřída. Asi po právu dal dnes tři góly," řekl Sýkora.

Věří, že si Plzeň vezme ze zápasu poučení do domácí odvety. "To, že mají individuální kvalitu a tím rozhodnou zápasy, je jedna věc. Na druhou stranu jsme si ukázali, že skulinky tam mají. Kdybychom vyřešili některé situace po zisku balonu líp, zápas by byl možná malinko jiný. Ukázalo nám to, že i Barcelona má nějaké slabiny," uvedl Sýkora.

"Do příštího zápasu je to pro nás motivace se ukázat ještě líp než tady. Proč hledat negativa? Pro nás je to zkušenost a ponaučení. Většina z nás hrála takový zápas poprvé. Takže v hlavě to mám spíš tak, co si z toho můžeme vzít a jak se můžeme dál zlepšit," dodal Sýkora.