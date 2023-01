Vlhová má na Špindlerův Mlýn příjemné vzpomínky, těší se i na atmosféru

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Posílená vzpomínkami na čtyři roky staré úspěchy dorazila do Špindlerova Mlýna slovenská lyžařka Petra Vlhová. Předloňská vítězka Světového poháru a olympijská šampionka z Pekingu si dobře pamatuje, jak v českém středisku vyhrála v roce 2019 obří slalom a skončila třetí v tom klasickém. Věří, že jí trať sedne i tento víkend a těší na podporu slovenských fanoušků v hledišti.

"Mám odsud pěkné vzpomínky. První závod jsem tu vyhrála a později byla ještě na pódiu. Tento rok je jiná situace, ale věřím, že to dobře dopadne a předvedu dobré jízdy," řekla Vlhová novinářům.

Elitní lyžařky se do Špindlerova Mlýna vrátily po čtyřleté pauze. Na programu mají dva klasické slalomy. Poslední závod v této disciplíně ve Flachau vyhrála právě Vlhová a připsala si první triumf v sezoně.

"Bylo to pro mě velmi důležité. Celou sezonu to bylo nahoru dolů a vítězství stále nepřicházelo. Ten den byl úžasný a vyšlo mi v něm vše," uvedla Vlhová. Vzpomínala i na podporu slovenských fanoušků v hledišti. "Teď už je to ale něco, co bylo a máme před sebou úplně jinou situaci. Zítra bude nový den. Budu se snažit podat nejlepší výkon a uvidíme, jak to dopadne,"

Sedmadvacetileté rodačce z Liptovského Mikuláše patří v celkovém pořadí SP třetí místo za Američankou Mikaelou Shiffrinovou a Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Třetí je i v hodnocení slalomu.

Přestože se akce ve Špindlerově Mlýně uskuteční jen tři dny po závodech v italském Kronplatzu, Vlhová v náročném programu nevidí problém. "Je to jen o tom, jak to zvládnete logisticky a jak se tomu přizpůsobíte. Mám kolem sebe skvělý tým, který to logisticky zabezpečil, abych se cítila co nejpohodlněji. Jsme zvyklí na to, že je program náročný a nabitý. Jsem s tím v pohodě," podotkla.

Po dnešním tréninku si sjezdovku ve Špindlerově Mlýně pochvalovala a těší se na sobotní první slalom. Úvodní kolo začne v 9:30. "Trať vypadá dobře. Podmínky jsou skvělé a je i zima, takže myslím, že to zítra budou dobré závody," uvedla mistryně světa v obřím slalomu.

Stejně jako před čtyřmi lety počítá s bouřlivou kulisou. "Když se podíváme zpětně, jaké to bylo v roce 2019, tak asi přijede hodně Slováků. Uvidíme, jaké to bude," dodala Vlhová.