Vlastníkem Zootu bude Company New, schválili to věřitelé i soud

Praha - Novým vlastníkem internetového obchodu s módou a doplňky Zoot bude Company New, která je součástí investiční skupiny Natland. Na schůzi věřitelé Zootu přijali reorganizační plán, který na místě schválil také soud. S nabytím účinnosti reorganizačního plánu se počítá do 30. června. Skupina Natland byla největším věřitelem firmy. Company New své zajištěné pohledávky kapitalizuje. Nezajištění věřitelé s přihlášenými pohledávkami budou uspokojeni z prostředků poskytnutých novým vlastníkem Zootu formou příplatku do základního kapitálu ve výši 40 milionů korun. O své peníze nepřijdou ani držitelé dluhopisů. ČTK o tom dnes informoval mediální zástupce Zootu Tomáš Holý.

Zoot předloni nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Loni v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Městský soud v Praze reorganizaci v květnu povolil. Nový manažerský tým Zootu vedený Lukášem Uhlem a Robertem Vojáčkem snížil zhruba o polovinu provozní náklady a začal budovat novou prodejní síť, zaměřil se také na prodej zboží vlastních značek.

Skupina Natland disponovala pohledávkami za zhruba 230 milionů korun, z nichž 108 milionů korun připadalo na zajištěné. Company New formou úpisu emise nových akcií získá kontrolní podíl v akciové společnosti Zoot. Posílí dále vlastní kapitál společnosti formou příplatku mimo základní kapitál, kterým splatí část provozního úvěru a sníží zadluženost Zootu. "Vlastní kapitál Zootu posílí také odpis dluhů při reorganizaci, což bude mít pozitivní dopad na výsledek hospodaření firmy. Vlastní kapitál společnosti Zoot se tak v rámci plnění reorganizačního plánu posílí o stovky milionů korun," uvedl Uhl

Nezajištění věřitelé se mohou rozhodnout, zda získají zhruba 2,5 procenta z přihlášených pohledávek do 30 dnů po nabytí účinnosti reorganizačního plánu. Mohou také odložit toto plnění do 30. září 2022, kdy získají vyšší uspokojení přibližně 15 procent ze svých pohledávek.

Držitelé firemních dluhopisů, kteří by za běžných okolností neměli nárok na uspokojení, dostanou dluhopisy nové se splatností k 30. září 2022. Jejich hodnota odpovídá zhruba 9,5 procentům nominální hodnoty současných dluhopisů.

"Věřiteli přijatý reorganizační plán umožňuje podstatně vyšší uspokojení pohledávek především u početné skupiny nezajištěných věřitelů a vlastníků dluhopisů než při rozprodeji majetku v konkurzu, kdy by bylo nulové," dodal insolvenční správce firmy Lukáš Zrůst.

Reorganizace Zootu měla řešit dluh zhruba 783 milionů korun. Z toho jediná zajištěná pohledávka činila 108 milionů korun. Nezajištěné pohledávky pak asi 675 milionů korun, z čehož přibližně 240 miliónů připadalo na vydané firemní dluhopisy. Po splnění reorganizačního plánu bude dokončena reorganizace, ukončeno insolvenční řízení a Zoot bude fungovat v běžném režimu.

Obrat za české módní internetové obchody za loňský rok vyhledávač módy Glami odhaduje na 27,4 miliardy korun. V meziročním srovnání vzrostl téměř o 12 procent. Podle Asociace pro elektronickou komerci Češi loni nakoupili v internetových obchodech zboží za rekordních 155 miliard korun, což bylo o 15 procent více než v roce 2018.