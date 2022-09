Vlaky na Českokrumlovsku nejezdí kvůli srážce vlaku s autem, řidič zemřel

Velešín (Českokrumlovsko) - Při nehodě u nádraží ve Velešíně na Českokrumlovsku zemřel řidič osobního auta, které na přejezdu srazil vlak. Ve vlaku bylo 68 lidí, hasiči je z vlaku evakuovali, nemají informace o tom, že by byli zranění. ČTK to řekla mluvčí hasičů Vendula Matějů. Provoz na trati mezi stanicemi Holkov, který je součástí Velešína, a městem Kaplice je kvůli nehodě zastavený. České dráhy předpokládají, že ho obnoví po 12:00, uvedli to na svém webu.

Pro cestující dráhy podle Matějů zajistí náhradní přepravu. Nehoda se stala v asi 8:40. Podle Českých drah srazil osobní auto na železničním přejezdu ve Velešíně vlak Jižní expres.