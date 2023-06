Vlak v Brně srazil a zabil člověka, provoz na koridorové trati byl přerušený

Brno - Vlak v brněnských Maloměřicích dnes odpoledne srazil a zabil člověka, provoz na trati 260 mezi Brnem a Českou Třebovou byl na místě v dálkové i regionální dopravě necelou hodinu přerušený. Policie zjišťuje okolnosti střetu. O následcích a místě ČTK informoval mluvčí policie Pavel Šváb.

Podle webu Českých drah vlak srazil člověka krátce po 14:00, provoz na trati byl přerušený v úseku Adamov – Brno-Židenice. Zhruba od 15:00 se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí. České dráhy kvůli přerušení provozu odřekly šest osobních vlaků, a to mezi brněnským hlavním nádražím a Adamovem či Rájcem-Jestřebí, dva rychlíky mohly nabrat zpoždění pět až 20 minut. Omezení by se podle webu mohlo dotknout dalších asi čtyř desítek osobních vlaků. Web Českých drah odhaduje, že by omezení provozu mohlo skončit v 16:30.