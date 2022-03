Vládní záměr vstupu ČR do Evropského univerzitního institutu

Praha - Vláda ve středu projedná návrh ministerstva školství, aby Česko vstoupilo do Evropského univerzitního institutu (EUI). Členství v něm by podle úřadu bylo přínosem pro české doktorandy i další zájemce o studium a výzkum společenských věd. K návrhu mělo připomínky ministerstvo financí, které nesouhlasilo s jeho dopady na státní rozpočet. Podle předběžné kalkulace by ČR za členství v EUI zaplatila loni zhruba 10,2 milionu korun. To by umožnilo studium asi 34 doktorandům. Případný vstup do institutu přitom předpokládá ministerstvo od roku 2024. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Evropský univerzitní institut (EUI) je mezinárodní ústav postgraduálního vzdělávání a výzkumu se sídlem v italské Florencii. V dubnu 1972 ho založilo šest členů Evropského hospodářského společenství, a to Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Nyní je jeho členy 23 zemí EU. Vedle ČR mezi ně dosud nepatří Chorvatsko, Litva a Maďarsko. EUI se zaměřuje například na ekonomii, historii, právo a politické vědy. Nabízí čtyři doktorské programy a jeden magisterský.

Úmluva o EUI je mnohostrannou mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie. Návrh směrnice pro jednání o přístupu ČR k této smlouvě vypracovalo ministerstvo školství v lednu 2020. Členství v EUI považuje za klíčové. Ministerstva financí, zahraničních věcí a vnitra ale měly k materiálu zásadní připomínky. Musela se proto posoudit finanční náročnost projektu, přičemž postup zbrzdila epidemie covidu-19. Resort financí potom nesouhlasil ani s vysvětlením dopadů na státní rozpočet.

Podle odhadu by ČR za členství v EUI hradila v roce 2021 příspěvek 417.293 eur (zhruba 10,2 milionu korun), uvedlo ministerstvo školství. To by podle něj umožnilo studium na EUI až 34 studentům doktorského studijního programu z ČR. K členství by se Česko mohlo přidat od roku 2024. Příspěvky se pro nové členy počítají procentuálně z celkového rozpočtu EUI na základě hrubého domácího produktu členského státu za poslední tři roky. Přesné náklady na vstup ČR do EUI tak aktuálně není možné vyčíslit.

"V případě, že vláda ČR vysloví s předloženým záměrem souhlas, započne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednání s EUI ohledně budoucího přistoupení. Po dokončení jednání s EUI bude gestorem ve spolupráci s ministerstvem financí bezodkladně předložen vládě ČR materiál obsahující detailní návrh rozpočtu spojený s přístupem ČR k Úmluvě o založení EUI," uvedl úřad.

Vstup do EUI by podle něj mělo pozitivní vliv na spolupráci ČR s ostatními zeměmi Evropy i zapojení do mezinárodní sítě výměny informací ve výzkumu.