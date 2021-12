Vládní rada posoudí možné zpřísnění opatření před Vánocemi

Praha - Rada vlády pro zdravotní rizika dnes projedná případná další opatření, která pomohou ještě před vánočními svátky zpomalit šíření koronaviru a tím snížit zátěž nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví uvažuje například o omezení počtu návštěvníků hromadných akcí nebo o přísnějších pravidlech pro ochranu dýchacích cest ve školách. Zatím se roušky či respirátory nosí ve společných prostorách škol, třeba na chodbách, v šatnách či jídelnách, ale při vyučování ve třídách až na výjimky povinné nejsou. Epidemickou situaci a možné zavedení nových pravidel odpoledne posoudí i vláda v demisi.

Možné zpřísnění protiepidemických opatření ještě před Vánocemi v nedělním pořadu Partie televize CNN Prima News připustila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Nová opatření by se podle ní měla týkat například počtu osob ve vnitřních prostorech, což by se dotklo především kulturních akcí. Ve hře je i rozšíření roušek i na výuku ve školách. S plošným lockdownem, který uzavřel život v zemi při minulých vlnách epidemie, ministerstvo nepočítá.

Končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek řekl, že jeho úřad chystá protiepidemická doporučení k vánočním svátkům, neupřesnil jaká. "Diskutujeme nadcházející Vánoce a jak doporučeními občanům zabránit tomu, že dojde k masivnějšímu šíření nákazy," uvedl Vojtěch. Záležet bude podle něj na tom, jak si trávení svátků rodiny nastaví a zda se vyhnou větším kolektivům a setkáním s prarodiči.

V týdnu před Vánocemi vláda plánuje otestování žáků a studentů škol, zatím se počítá s pondělím 20. prosince. Diskutuje se ještě o tom, jestli test nezopakovat o dva dny později, než dětem začnou prázdniny, nebo zda testovat i očkované děti a ty, které covid-19 nedávno prodělaly.

Šíření koronaviru v Česku v posledních dnech vykazuje známky zpomalování, nemocnice jsou ale dál na hraně kapacit a zůstanou zřejmě přetížené minimálně do Vánoc, i když epidemie začne brzdit. Za hlavní nástroj v boji proti covidu považují politici i odborníci očkování, a to včetně aplikace posilující dávky po ukončené vakcinaci. V druhé polovině prosince dorazí do země také vakcíny určené pro děti od pěti do 11 let.