vládní programy na podporu ekonomiky by měly trvat do konce srpna

Praha - Podpůrné programy COVID a Antivirus by měly platit do konce srpna, vyplývá z jednání Národní ekonomické rady (NERV). Rada zároveň vybídla vládu k poskytnutí rychlé likvidity, tedy k co nejrychlejšímu spuštění programů jako COVID III nebo COVID+. Dalším tématem bylo možné snížení DPH v ubytovacích službách a stoupající nezaměstnanost. NERV by měl nyní vypracovat návrh podpory nízkopříjmových skupin, řekl ČTK člen rady Lukáš Kovanda.

Záměr na zajištění platnosti vládních programů pro podniky do konce srpna podle Kovandy potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vedle úvěrových programů COVID jde také o kurzarbeitový programu Antivirus, ze kterého firmy čerpají příspěvky na úhradu mezd zaměstnancům. U tohoto programu ovšem zatím není zřejmé, která z jeho několika modifikací by měla do konce srpna platit.

NERV dnes zástupcům vlády představil i některá další opatření na podporu ekonomiky. V případě krátkodobých opatření rada podle Kovandy apelovala zejména na co nejrychlejší spuštění programů COVID III nebo COVID+, které by měly zajistit okamžitou likviditu podniků.

Současné programy však mají podle výpočtů rady několik problémů. Tím hlavním je skutečnost, že je potřeba uspokojit kolem 800 miliard korun likviditní potřeby českých firem. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která úvěry spravuje, však bude v rámci programů moci ručit za půjčky za 500 miliard korun. "To znamená, že přibližně 300 miliard korun této potřeby letos nebude stávajícími programy pokryto," uvedl Kovanda. Největší mezera podle něj hrozí u velkých firem s více než 500 zaměstnanci. Stát by měl podle rady řešení tohoto schodku urychlit.

NERV se věnoval také současné situaci na trhu práce. Podle informací vlády činí nezaměstnanost v Česku k dnešnímu dni 3,6 procenta, tedy o 0,2 procenta vyšší než na konci dubna. Dá se přitom očekávat, že v následujících týdnech nezaměstnanost dál poroste. Rada nyní dostala za úkol vypracovat návrh konkrétní podpory nízkopříjmových skupin, které mohou být zhoršením situace na trhu práce nejvíce zasaženy, uvedl Kovanda.

Činnost rady obnovil kabinet 9. dubna. NERV má nyní 17 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády.