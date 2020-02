Vládní pomoc pro Čínu odletí v pondělí z Vídně

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) hovoří 13. února 2020 v Praze na briefingu k odeslání humanitární pomoci do Číny v souvislosti s bojem proti koronaviru.

Praha - Vládní humanitární pomoc pro Čínu kvůli epidemii koronaviru bude odeslána v pondělí z Vídně spolu s pomocí, kterou poskytlo Rakousko, Maďarsko a Slovinsko. Dopravu letadlem do Číny bude spolufinancovat Evropská unie, řekl dnes novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Česká vláda posílá 4,5 tuny zdravotnického materiálu. O dopravě pomoci, kterou zorganizovaly kraje a další subjekty, se zatím jedná, podle Petříčka bude odeslána samostatně a pravděpodobně vládním speciálem.

Česko pošle do Číny respirátory, masky, ochranné oděvy, rukavice, roušky či dezinfekční prostředky za 3,3 milionu korun. "Nabídka byla větší, nicméně čínská strana nepotřebovala všechny prostředky, které jsme jí nabízeli," řekl ministr. Materiál pochází od českých výrobců. "Jedná se o výrobky, které byly obratem k dispozici, nemuselo se čekat na jejich dodání," uvedl Petříček. Podle něj už je pomoc shromážděna ve Zbirohu, dnes odpoledne ji hasiči dopraví do Vídně.

"Jsme velmi rád, že Česká republika umí nabídnout rychlou pomoc nejen peněžní, ale i konkrétní, věcnou, a že se v ní uplatňuje české know-how, které je v této oblasti na špičkové úrovni," řekl Petříček. Na humanitární pomoc podle něj naváže komerční nabídka českých firem, které vyrábějí zdravotnický materiál.

Petříček také uvedl, že kromě materiální pomoci pošle Česko šest milionů korun Světové zdravotnické organizaci (WHO). Peníze budou využity v programu podpory Číny i dalších zemí postižených koronavirem a mimo jiné půjdou na výzkum a vývoj při hledání možného léku.

Z Česka zamíří do Číny také pomoc shromážděná kraji, městy nebo firmami. Prezident Miloš Zeman požádal vládu, aby pro odeslání této pomoci využila vládní speciál. Petříček uvedl, že pro tento materiál nelze použít letadlo spolufinancované EK, protože to není oficiální státní pomoc, o vyslání českého speciálu ale podle něj lze rozhodnout rychle. "Jsem rád, že kraje, soukromé společnosti a další chtějí pomoct řešit šíření koronaviru, je to v našem zájmu," řekl.