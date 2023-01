Vládní plán: MPSV předloží zákon s reformou penzí v září

Praha - Důchodový systém v Česku by se mohl proměnit od roku 2025. Novelu důchodového zákona, která by měla penze reformovat, plánuje ministerstvo práce vládě poslat letos v září. S důchodovou normou má resort předložit i novelu o sociálním pojištění. Také ta má začít platit v roce 2025. Vyplývá to z legislativního plánu vlády na letošní rok. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že návrh reformy připraví letos. Opakovaně také uvedl, že rodičům by důstojný důchod z veřejného systému měla zaručit výchova dětí a bezdětní by si měli na stáří víc spořit.

Vláda v programovém prohlášení slibuje, že do konce letoška předloží "skutečnou důchodovou reformu" k nastavení stabilní penzijní soustavy. Penze by měla mít podle vládního programu tři části - základní, zásluhovou a naspořenou. Na důchodech se z veřejného systému vyplatí víc, než se na ně vybere na pojistném. Pro letošek státní rozpočet počítá zatím s deficitem 62,5 miliardy korun. Podle expertů není tento stav bez reformních změn udržitelný a ještě se zhorší po odchodu silné generace 70. let - takzvaných Husákových dětí - na odpočinek.

Podle legislativního plánu má ministerstvo vládě předložit návrh novely důchodového zákona v září. Spolu s touto normou má kabinet dostat i novelu o sociálním pojištění. Na projednání má pak být víc než rok. Část důchodových změn by měla začít platit od ledna 2025, část pak od července 2025. Novela o sociálních odvodech by měla být účinná od července 2025. Obě předlohy má doprovodit i zpráva o dopadech navržených úprav (RIA).

O podobě důchodového systému jedná komise, kterou Jurečka loni na jaře zřídil. Tvoří ji zástupci pěti koaličních stran a ministerstev práce a financí i čtyři ekonomové. Tým debatoval zatím o předčasných penzích, spoření na stáří, garantované výši důchodu či úpravě valorizace. Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje kvůli rostoucímu zadlužení omezit dřívější penze, zpomalit valorizaci, zrušit výchovné, pokračovat od 30. let v posouvání důchodového věku podle prodlužování života či podpořit spoření. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Česku vedle zvyšování penzijního věku radí zkrátit povinnou dobu pojištění, posílit zásluhovost či upravit odvody živnostníků.

Vláda v programovém prohlášení píše, že připraví reformu, která zohlední zásluhovost a podpoří mezigenerační solidaritu v rodinách. Základní část penze se podle vládního programu stanoví s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se odrazí výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond. Zachovat se má ale i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Manželům by se mohla stanovit výše důchodu ze společného vyměřovacího základu. Lidé by měli mít možnost posílat svým rodičům či prarodičům procento svých důchodových odvodů. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit. Zvýšit se mají vdovské a vdovecké penze, stojí v prohlášení. Vláda chce svůj program v letošním prvním čtvrtletí ale aktualizovat.