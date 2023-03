Vládní návrh na nižší růst důchodů odolává pokusům o odročení debaty

Praha - Vládní návrh na nižší červnové zvýšení důchodů odolal ve Sněmovně dalšímu pokusu o odročení jeho projednávání. Zatím poslední návrh v tomto směru přednesl předseda sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček (ANO). Kvůli vyřešení otázky retroaktivity návrhu a legitimity očekávání vyšší valorizace důchodů chtěl přerušit debatu do doby, než předlohu projedná jím vedený výbor. Koaliční většina to ale odmítla. Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral poté požádal o hodinovou přestávku v jednání, kterou označil za hygienickou pauzu. Sněmovna bude pokračovat v debatě v 6:28.

Klub SPD si během nočního jednání vyžádal již dvě třicetiminutové přestávky na porady klubu. Klub ANO si vyžádal dvouhodinovou přestávku už večer. Podle sněmovních zvyklostí si může poslanecký klub vyžádat přestávku na poradu za celý jednací den v celkové délce nejvýše dvě hodiny.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po hlasování řekl, že Vondráčkův návrh byl nehlasovatelný. Zdůvodnil to tím, že když Sněmovna přistoupila na projednávání návrhu ve zkráceném projednávání ve stavu legislativní nouze, nepočítalo se proto s tím, že by se návrh diskutoval ve výborech. Vondráček ale míní, že jeho návrh byl dostatečně určitý a konkrétní, aby se o něm dalo hlasovat. "Není rozdíl mezi určením času a události. Buď tam dáme do 21. března, to už tady padlo, nebo až dozrajou brambory, což už by byl problém, protože jsou různé odrůdy, to už by bylo nehlasovatelné," dodal Vondráček.

Předseda ANO Andrej Babiš již předtím neúspěšně navrhoval přerušit projednávání do 21. března. Poslanec SPD Jiří Kobza navrhoval to samé, ale do 20. března.

Schůze Sněmovny k vládní důchodové novele začala v úterý v 10:00. Nyní tak trvá již zhruba 68 hodin včetně přestávek. Za zdlouhavým projednáváním je deklarovaná snaha opozice přijetí zákona zabránit. Pokud ho přesto vládní koalice prosadí, chtějí se opoziční poslanci obrátit na Ústavní soud.

Schůze Sněmovny trvá už čtvrtým dnem, SPD si vzala přestávky na poradu

Schůze Sněmovny ke spornému vládnímu návrhu na nižší červnové zvýšení důchodů pokračuje již čtvrtým dnem. Část noci na dnešek vyplnil téměř tříhodinovým projevem předseda ANO Andrej Babiš. Opozice se obstrukcemi snaží zabránit přijetí nižšího tempa růstu důchodů, nesouhlasí ani se zkráceným projednáváním vládní novely. Babiš neúspěšně navrhl přerušit projednávání bodu do 21. března. Klub SPD si po půlnoci vyžádal dvě půlhodinové přestávky na poradu.

Poslanec SPD Jiří Kobza nejprve navrhl odročit projednávání bodu do 20. března. Tento návrh ale sněmovní většina odmítla. Předseda klubu SPD Radim Fiala proto poté požádal již o druhou přestávku na poradu svého klubu v délce 30 minut. Sněmovna se k debatě vrátila ve 4:20. Vystupují poslanci SPD a přihlašují se ke svým návrhům úprav vládní předlohy. Do podrobné rozpravy se hlásí přes 50 poslanců.

Babiš díky přednostnímu právu předčítal projevy pěti poslanců ANO, které nemohli sami přečíst kvůli zrušení obecné rozpravy k novele. Projevy pak prokládal svými komentáři namířenými proti vládní koalici. Posteskl si například, že prý nemá právo být v politice a přijímají se zákony namířené proti němu. Citoval například projev Jany Pastuchové (ANO), která vládě vyčetla, že s návrhem přišla až po prezidentských volbách. "Je čas na dělání nepopulárních kroků," citoval. V projevu poslance ANO Julia Špičáka například opět zaznělo, že je nepřijatelné, aby Sněmovna projednávala návrh zákona ve stavu legislativní nouze.

"Musíme ho ukecat," zopakoval Babiš záměr ANO obrátit se na nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby spornou důchodovou novelu nepodepisoval v případě, že ji koalice prosadí v obou parlamentních komorách. Pavel slíbil své záměry s novelou sdělit v pátek 10. března, pokud bude schválena, Podle Babiše by stačilo, aby prezident rozhodnutí o novele oddálil na dobu po 22. březnu, do kdy vláda potřebuje snížení prosadit. Kdyby si prezident vzal 10. (března) 14 dní, tak my důchodci budeme slavit," řekl Babiš. Podle něj by tak Pavel měl příležitost naplnit svůj záměr společnost spojovat.

Babiš na závěr projevu bez bližšího zdůvodnění navrhl přerušit projednávání bodu do 21. března do 9:00. S návrhem ale neuspěl. Koaliční poslanci okamžitě začali vznášet protinávrhy na přerušení pouze na několik minut. To umožnilo, aby se v jednacím sále sešlo dostatečné množství poslanců. Poslanec STAN Ondřej Lochman navíc uspěl z námitkou proti řízení schůze místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem (ANO). Důvodem bylo to, že Havlíček chtěl nechat hlasovat o přerušení schůze ještě před tím, než zazněly všechny koaliční návrhy na přerušení schůze.

Havlíček se hájil tím, že už spustil hlasování o prvním z protinávrhů. "Já myslím, že jsou zde zbytečně horké hlavy a že je potřeba to trochu zklidnit," konstatoval předseda klubu SPD Radim Fiala. Požádal proto o 30 minut přestávky na poradu, která skončila ve 2:13.

Opoziční hnutí ANO a SPD mají celkem šestici řečníků, kteří mohou vystoupit s přednostním právem. Vedle Babiše jde lídra SPD Tomia Okamuru, o místopředsedy Sněmovny za ANO Karla Havlíčka a Kláru Dostálovou a o šéfy klubů Alenu Schillerovou a Radima Fialu. Pokud by postupovali ve čtení poslaneckých projevů stejně jako Babiš, tento způsob zdržování chodu Sněmovny by mohl trvat ještě dlouho. Do běžné debaty se původně hlásilo sedm desítek poslanců.