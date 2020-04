Vládní harmonogram uvolňování může být podle HK diskriminační

Praha - Vládní harmonogram uvolňování opatření proti novému koronaviru může být diskriminační pro velkou část podnikatelů, uvolňování by mělo být rychlejší. Podpora, zejména program Antivirus, by měla platit déle. Na tiskové konferenci to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Epidemiologové radí počkat s uvolňováním týden, až se plně projeví výsledky šíření koronaviru po Velikonocích.

Hospodářská komora a partnerské organizace jednaly podle Dlouhého s epidemiologickým týmem ministerstva zdravotnictví. "Epidemiologové vnímají naši pozici," řekl Dlouhý. Jsou připraveni vést diskuse o urychlení obnovy provozů i otevření hranic, dodal. Obě strany se budou pravidelně setkávat.

Otevření gastronomických zařízení na konci května nebo začátkem června by mohlo být likvidační pro mnoho z nich. V případě příznivé epidemiologické situace by podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka by se mohly zahrádky otevřít už na konci dubna. Vládní harmonogram s tím počítá od 25. května. "Druhá fáze upraveného režimu by měla být ukončena nejpozději do srpna. A v této fázi už by neměla vláda omezovat otevírací dobu provozoven," řekl Stárek.

Otevřít by se podle Stárka měla také otázka zprovoznění ubytovacích služeb. Fungovat by mohly začít v květnu alespoň malá ubytovací zařízení s kapacitou od pěti pokojů, uvedl.

Vládní harmonogram by mohl fatálně zasáhnout podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka asi třetinu obchodů. Velmi poškozeni budou především prodejci oblečení a obuvi, které opatření připraví o prodej jarních kolekcí. Současný plán by mohl také výrazně poškodit knižní trh.

Nákupní centra připravila plán 34 opatření pro otevření

Nákupní centra ve spolupráci s odborníky a lékaři připravila bezpečnostní a hygienický plán s 34 opatřeními, chtějí otevřít dříve než 8. června. Při dodržení červnového termínu hrozí to, že zhruba třetina obchodů už neotevře nikdy. Na tiskové konferenci Hospodářské komory to řekl předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček.

"Nechceme se srovnat s tím, že nákupní centra jsou na samém chvostu vládního harmonogramu," řekl Kubíček. Uzavření nákupních center stojí podle něj českou ekonomiku deset miliard korun měsíčně. Nákupní centra dodávají, že jsou připravena zabezpečit všechna potřebná zdravotní opatření.

Nově připravený plán opatření podle Kubíčka zahrnuje pět hlavních okruhů. Každé obchodní centrum bude mít vlastní hygienický a režimový plán. Připravena jsou opatření proti shlukování lidí, která zahrnují uzavření odpočinkových zón, ale třeba také omezení bezplatného wi-fi připojení. Třetím okruhem je dodržování čistota - kromě pravidelné dezinfekce se počítá s úpravou výměny vzduchu. Pod zvýšeným dohledem budou všichni zaměstnanci, bude jim měřena teplota, zajištěny pro ně jsou ochranné pomůcky. Poslední okruh se týká restauračních zón, ve kterých budou stoly v dostatečných rozestupech, připraveny jsou také rodinné stoly, vyjmenoval Kubíček.

"Do nákupních center očekáváme velmi pozvolný návrat (lidí), možná kromě počáteční vlny," řekl dále Kubíček. Není tedy podle něj důvod obchodní centra diskriminovat. V tuzemských nákupních centrech je zaměstnáno přes 100.000 lidí, dodal.

Asociace: Zahrádky by mohly otevřít dřív, měly by být s obsluhou

Zahrádky restaurací by se mohly podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka namísto 25. května otevřít už na konci dubna, pokud to epidemiologická situace umožní. Rozhodně by měly být s obsluhou, aby restaurace nemusely používat neekologické plastové nádobí. Důležité je také stanovit konkrétní režim jejich fungování. Řekl to na tiskové konferenci Hospodářské komory.

"Je třeba zpracovat jasný program, jak budou restaurace v první fázi otevřeny," řekl Stárek. Zahrádky podle něj nemohou fungovat například bez umožnění přístupu hostů do zázemí restaurací na toaletu. Zásadní je také, aby lidé mohli odložit roušku.

Zahrádky podle něj nemohou fungovat bez obsluhy. Musejí se proto naplánovat cesty číšníků, aby se nepotkávali ti, kteří občerstvení přinášejí, s těmi, kteří ho sbírají ze stolů.

Podle Stárka není významný rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostorem, ale respektují rozhodnutí vlády.

Gastronomické provozy nyní mohou jídlo a nápoje prodávat tzv. přes ulici nebo prostřednictvím dovážky. Harmonogram, který vláda představila minulý týden, počítá s tím, že od 25. května by mohly restaurace otevřít zahrádky, od 8. června by mohly veřejnosti zpřístupnit i vnitřní prostory.