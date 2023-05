Vládní balíček zvýší daně firem či daně z nemovitostí, zjednoduší DPH

Praha - Vládní konsolidační balíček přinese zvýšení firemních daní, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti Zvýší se také odvody živnostníků a stát opětovně zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech.

Díky sloučení sazeb se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) sníží o tři procentní body DPH na léky, potraviny či bydlení. Jedinou výjimkou ze sazeb bude nulová DPH na knihy. Úprava DPH podle Stanjury bude znamenat, že lidem zůstane navíc 6,3 miliardy korun.

Daň z příjmu právnických osob od roku 2025 vzroste na 21 procent ze současných 19 procent, státu to vynese 22 miliard korun. Část výnosu z daně z nemovitosti půjde po jejím zvýšení od příštího roku i do státního rozpočtu, příští rok to vynese devět miliard korun, v roce 2025 dalších 300 milionů korun. Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce.

Balíček zvýší odvody živnostníků, kteří příští rok odvedou státu navíc tři miliardy korun, v roce 2025 dalších 4,5 miliardy korun. Opětovné zavedení nemocenského pojištění se sazbou 0,6 procenta přinese státu příští rok dodatečných 11,9 miliardy korun, v dalším roce dalších 1,1 miliardy korun.