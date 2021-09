Vladimír Mišík dnes představil první skladbu ze svého chystaného alba

Praha - První skladba z nového alba Vladimíra Mišíka nese název Šedesátá léta. Účinkuje v ní slavný gospelový vokální soubor Blind Boys of Alabama a doprovází ho animovaný klip. Skladba, která má premiéru dnes, anoncuje album Noční obraz. Jeho vydání je naplánované na 24. září, sdělila dnes ČTK za tvůrce Johana Turnerová.

Album Noční obraz vydává Animal Music Petra Ostrouchova, který je nejen producentem alba, ale zároveň Mišíka na albu doprovází se svou skupinou Blue Shadows. Vizuálně skladbu Šedesátá léta dokresluje animovaný klip z dílny režisérky Michaely Pavlátové a Alexandry a Martina Májových. Na vizuální stránce alba se podíleli další renomovaní tvůrci, grafici Karel Haloun a Aleš Najbrt a fotograf Václav Jirásek. Album Noční obraz vyjde dva roky po Mišíkově předchozí úspěšné desce Jednou tě potkám, která získala šest Cen Anděl.

V textu písně Šedesátá léta se Mišík vrací do doby svého mládí, kdy se očekávání věcí příštích neslo na vlnách naděje, aby bylo následně zmraženo příjezdem sovětských vojsk. Je podpořen optimistickou retro náladou hudební složky, na které se mimo jiné podílel i varhaník Ondřej Pivec, budující již několik let úspěšnou zámořskou kariéru, či klavírista Jan Steinsdörfer.

Mišík, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny, na sociálních sítích 1. dubna oznámil, že končí s koncertováním. Důvodem jsou zdravotní problémy. O jeho ukončení koncertní činnosti se spekulovalo už delší dobu.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.