Vláda zvažuje prodloužení Antiviru, firmy a odbory o to žádají

Praha - Vláda vážně uvažuje o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na mzdy. Po jednání tripartity to řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Stát bude firmám kvůli dopadům koronavirové nákazy a krize přispívat na mzdy zatím do konce srpna. Odbory a zaměstnavatelé žádají pokračování programu aspoň do konce roku. Podle nich by se ale mohla také upravit pravidla. přehledem přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun.

Z Antiviru se vyplácejí dva druhy příspěvků na mzdy. Příspěvkem A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy.

"Vláda řekla, že skutečně o tom (prodloužení) vážně uvažuje. V červenci si to chceme definitivně doprojednat. Pokud situace bude k tomu, že firmy budou v situaci, že toho (příspěvků na mzdy) budou hromadně využívat a pomůžeme tím ekonomice, jsme připraveni to udělat," uvedl Havlíček.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je nutné, aby vláda o pokračování Antiviru do konce letoška rozhodla co nejdříve. "Za poslední dva dny je poměrně hodně nových výskytů onemocnění. Dá se očekávat, že nákaza bude pokračovat. Zaměstnavatelé by měli mít jistotu, že i na podzim budou moci příspěvky čerpat," uvedl Středula. Podle něj program "jednoznačně chrání" před hromadným propouštěním.

Podle zástupců zaměstnavatelů je nutné vyplácení příspěvků prodloužit, parametry podpory A a B by se ale měly sjednotit. Na náhrady mezd lidí v karanténě i při výpadku výroby či poklesu poprávky by to mělo být 80 procent do 39.000 korun superhrubé mzdy, popsal požadavek prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Antivirus obsahuje i podporu C. Ta představuje odpuštění sociálních odvodů na tři měsíce za určitých podmínek firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatelé s nastavením pravidel nesouhlasí. Podle nich toho mohou využívat podniky, které pomoc nepotřebují. Zástupci zaměstnavatelů navrhovali původně, aby se odpuštění odvodů týkalo firem s propadem produkce. O parametrech chtějí znovu vyjednávat. Ministerstvo práce místo toho prosadilo, že zaměstnavatel nesmějí propustit víc než desetinu lidí a nesmějí snižovat výdělky. To podle Wiesnera ale podniky v potížích vždy nezvládnou dodržet.

O prodloužení Antiviru by měla vláda, odbory a zaměstnavatelé jednat na konci července. Kabinet se chystá do té doby program vyhodnotit.