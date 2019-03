Praha - Kvůli obavám z masivního odchodu policistů ze služebního poměru vláda zřejmě nepodpoří poslaneckou novelu, která by vedla ke snížení výsluh. Svoje stanovisko formuluje kabinet na dnešní schůzi, ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) už nicméně avizoval, že bude zásadně proti. Skupina poslanců v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) navrhuje, aby se do příjmů příslušníků bezpečnostních sborů, z něhož se výsluhy vypočítávají, nezahrnovaly odměny a příplatek za službu v zahraničí.

Ministři proberou na dnešní schůzi i dalších čtyři poslanecké iniciativy. Očekává se, že po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) ze zahraničních cest se bude kabinet věnovat aktuální situaci včetně kauzy údajného ovlivňování tendru na výběr mýtného, ve které figurují první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

Ministři se budou zbývat také návrhem na zpřísnění pravidel chovu psů v takzvaných množírnách. Podle nové úpravy by měli chovatelé povinnost hlásit chovy od tří fen starších jednoho roku, dosud je to od pěti fen. Legislativa by měla do budoucna také dát možnost na druhé odborné stanovisko při úředních veterinárních kontrolách a upravit pravidla chovu hmyzu pro lidskou spotřebu.

Zřejmě se záporným postojem vlády budou zákonodárci projednávat návrh poslanců SPD na změnu pořadí plnění dluhu, která by podle nich měla posílit postavení dlužníků a pomoci lidem v dluhových pastech. Úprava by podle podkladů pro pondělní jednání kabinetu mohla způsobit problémy v běžném ekonomickém životě. Vláda asi odmítne také ideu osvobodit od autorských poplatků restaurace, kadeřnictví nebo další provozovny, v nichž zákazníci mohou sledovat rozhlasové nebo televizní vysílání. Osvobození navrhli poslanci ANO a SPD ve dvou samostatných novelách.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kolegy z vlády seznámí s plánem rozdělit na výzkum v oboru v letech 2020 až 2026 více než šest miliard korun. Dostanou je nemocnice, vědecké instituce i podniky. V minulém kole dotačního programu na zdravotnický aplikovaný výzkum bylo rozděleno 4,88 miliardy korun, průměrně projekt dostal na čtyři roky 10,4 milionu korun.